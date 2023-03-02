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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
369
Время на прочтение
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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

Фото: ФК Шахтер

Отечественное футбольное первенство вернулось после зимнего перерыва.

3 – 6 марта состоятся матчи 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23. Это будет первый тур национального чемпионата после зимней паузы.

Однако УПЛ уже вернулась двумя перенесенными поединками, которые стали в Украине первыми в 2023 году: "Александрия" и "Металлист 1925" расписали сверхрезультативную ничью, а "Шахтер" разгромил "Минай".

Календарный, 16-й, тур отечественного первенства откроется в пятницу, 3 марта, матчем между "Кривбассом" и "Колосом".

В субботу лидер чемпионата "Днепр-1" встретится с "Александрией", а "Динамо" в своем первом официальном поединке года померяется силами с "Ингульцом".

В воскресенье "Шахтер" сойдется с "Металлистом 1925". Эта игра будет предшествовать первому матчу "горняков" с нидерландским "Фейеноордом" в 1/8 финала Лиги Европы, который состоится 9 марта в Варшаве.

Завершится первый весенний тур УПЛ в понедельник, 6 марта, западноукраинским дерби между "Львовом" и "Минаем".

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

  • После 15-го тура в УПЛ лидирует "Днепр-1", набравший 35 очков. На втором месте – "Шахтер" (33). Далее расположились "Динамо" (30), "Заря" (28) и "Александрия" (25).
  • Поединки 17-го тура УПЛ пройдут 11 – 12 марта.
  • В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.
  • Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
Пятница, 3 марта
13:00 КРИВБАСС _:_ колос КОЛОС
Суббота, 4 марта
12:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
14:00 ДИНАМО Динамо _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
14:00 ВЕРЕС Вереск _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
Воскресенье, 5 марта
13:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ звезда ЗАРЯ
13:00 МЕТАЛЛИСТ _:_ движение РУХ
14:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ Шахтер ШАХТЕР
Понедельник, 6 марта
13:00 ЛЬВОВ Львов _:_ проходы МИНАЙ

Таблица УПЛ после 15 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
369
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