УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

3 – 6 марта состоятся матчи 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23. Это будет первый тур национального чемпионата после зимней паузы.

Однако УПЛ уже вернулась двумя перенесенными поединками, которые стали в Украине первыми в 2023 году: "Александрия" и "Металлист 1925" расписали сверхрезультативную ничью, а "Шахтер" разгромил "Минай".

Календарный, 16-й, тур отечественного первенства откроется в пятницу, 3 марта, матчем между "Кривбассом" и "Колосом".

В субботу лидер чемпионата "Днепр-1" встретится с "Александрией", а "Динамо" в своем первом официальном поединке года померяется силами с "Ингульцом".

В воскресенье "Шахтер" сойдется с "Металлистом 1925". Эта игра будет предшествовать первому матчу "горняков" с нидерландским "Фейеноордом" в 1/8 финала Лиги Европы, который состоится 9 марта в Варшаве.

Завершится первый весенний тур УПЛ в понедельник, 6 марта, западноукраинским дерби между "Львовом" и "Минаем".

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

После 15-го тура в УПЛ лидирует "Днепр-1", набравший 35 очков. На втором месте – "Шахтер" (33). Далее расположились "Динамо" (30), "Заря" (28) и "Александрия" (25).

Поединки 17-го тура УПЛ пройдут 11 – 12 марта.

В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Таблица УПЛ после 15 тура

Фото: flashscore.ua

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