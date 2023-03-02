УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

Отечественное футбольное первенство вернулось после зимнего перерыва.
3 – 6 марта состоятся матчи 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23. Это будет первый тур национального чемпионата после зимней паузы.
Однако УПЛ уже вернулась двумя перенесенными поединками, которые стали в Украине первыми в 2023 году: "Александрия" и "Металлист 1925" расписали сверхрезультативную ничью, а "Шахтер" разгромил "Минай".
Календарный, 16-й, тур отечественного первенства откроется в пятницу, 3 марта, матчем между "Кривбассом" и "Колосом".
В субботу лидер чемпионата "Днепр-1" встретится с "Александрией", а "Динамо" в своем первом официальном поединке года померяется силами с "Ингульцом".
В воскресенье "Шахтер" сойдется с "Металлистом 1925". Эта игра будет предшествовать первому матчу "горняков" с нидерландским "Фейеноордом" в 1/8 финала Лиги Европы, который состоится 9 марта в Варшаве.
Завершится первый весенний тур УПЛ в понедельник, 6 марта, западноукраинским дерби между "Львовом" и "Минаем".
Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.
- После 15-го тура в УПЛ лидирует "Днепр-1", набравший 35 очков. На втором месте – "Шахтер" (33). Далее расположились "Динамо" (30), "Заря" (28) и "Александрия" (25).
- Поединки 17-го тура УПЛ пройдут 11 – 12 марта.
- В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.
- Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
|Пятница, 3 марта
|13:00
|КРИВБАСС
|_:_
|КОЛОС
|Суббота, 4 марта
|12:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ДНЕПР-1
|14:00
|ДИНАМО
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|14:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|Воскресенье, 5 марта
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ЗАРЯ
|13:00
|МЕТАЛЛИСТ
|_:_
|РУХ
|14:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ШАХТЕР
|Понедельник, 6 марта
|13:00
|ЛЬВОВ
|_:_
|МИНАЙ
Таблица УПЛ после 15 тура
Читайте также:
На матчи УПЛ хотят допустить болельщиков: названы обязательные условия
Трансферное окно-2023: все о зимних переходах в футбольных топ-лигах и УПЛ
Ротань назвал свой тренерский штаб в сборной Украины и ответил, как будет совмещать работу на трех должностях