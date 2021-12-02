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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Украины по футболу

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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Украины по футболу

ФК Динамо Киев

До зимней паузы в отечественном первенстве осталось провести всего два тура.

С 3-го по 6 декабря состоятся матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Это будут первые игры в элитном дивизионе отечественного первенства этой зимой.

Эти поединки будут предшествовать последним еврокубковым баталиям украинских клубов в сезоне-2021/22. "Динамо" и "Шахтер" за тур до конца группового этапа Лиги чемпионов утратили шансы на еврокубковую весну, а "Заря" аналогично простилась с надеждами продолжить борьбу в Лиге конференций.

Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 17-го тура Чемпионата Украины по футболу.

  • После шестнадцати туров в УПЛ лидирует киевское "Динамо" - 41 очко. Столько же баллов имеет и "Шахтер", но "горняки" уступают "бело-синим" из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов. Далее расположились "Днепр-1" (34 пункта), "Заря" (32) и "Ворскла" (31).
  • Матчи 18-го тура УПЛ запланированы на 10-12 декабря. После них УПЛ отправится на зимние каникулы и возобновится в конце февраля (базовая дата - 26 февраля).
  • В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, играющих в два круга.
  • Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

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ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
Пятница, 3 декабря
17:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Львов ЛЬВОВ
Суббота, 4 декабря
14:00 ВЕРЕС Вереск _:_ Динамо ДИНАМО
17:00 РУХ движение _:_ Ворскла ВОРСКЛА
19:30 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1 925 _:_ колос КОЛОС
Воскресенье, 5 декабря
14:00 ЗАРЯ звезда _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
17:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ проходы МИНАЙ
19:30 ДЕСНА конечно _:_ Мариуполь МАРИУПОЛЬ
Понедельник, 6 декабря
19:30 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ

 

Таблица УПЛ после 16 туров

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