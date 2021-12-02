УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Украины по футболу

До зимней паузы в отечественном первенстве осталось провести всего два тура.

С 3-го по 6 декабря состоятся матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Это будут первые игры в элитном дивизионе отечественного первенства этой зимой.

Эти поединки будут предшествовать последним еврокубковым баталиям украинских клубов в сезоне-2021/22. "Динамо" и "Шахтер" за тур до конца группового этапа Лиги чемпионов утратили шансы на еврокубковую весну, а "Заря" аналогично простилась с надеждами продолжить борьбу в Лиге конференций.

Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 17-го тура Чемпионата Украины по футболу.

После шестнадцати туров в УПЛ лидирует киевское "Динамо" - 41 очко. Столько же баллов имеет и "Шахтер", но "горняки" уступают "бело-синим" из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов. Далее расположились "Днепр-1" (34 пункта), "Заря" (32) и "Ворскла" (31).

Матчи 18-го тура УПЛ запланированы на 10-12 декабря. После них УПЛ отправится на зимние каникулы и возобновится в конце февраля (базовая дата - 26 февраля).

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, играющих в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

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Таблица УПЛ после 16 туров