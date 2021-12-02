УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Украины по футболу

До зимней паузы в отечественном первенстве осталось провести всего два тура.
С 3-го по 6 декабря состоятся матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Это будут первые игры в элитном дивизионе отечественного первенства этой зимой.
Эти поединки будут предшествовать последним еврокубковым баталиям украинских клубов в сезоне-2021/22. "Динамо" и "Шахтер" за тур до конца группового этапа Лиги чемпионов утратили шансы на еврокубковую весну, а "Заря" аналогично простилась с надеждами продолжить борьбу в Лиге конференций.
Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 17-го тура Чемпионата Украины по футболу.
- После шестнадцати туров в УПЛ лидирует киевское "Динамо" - 41 очко. Столько же баллов имеет и "Шахтер", но "горняки" уступают "бело-синим" из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов. Далее расположились "Днепр-1" (34 пункта), "Заря" (32) и "Ворскла" (31).
- Матчи 18-го тура УПЛ запланированы на 10-12 декабря. После них УПЛ отправится на зимние каникулы и возобновится в конце февраля (базовая дата - 26 февраля).
- В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, играющих в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
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|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
|Пятница, 3 декабря
|17:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ЛЬВОВ
|Суббота, 4 декабря
|14:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ДИНАМО
|17:00
|РУХ
|_:_
|ВОРСКЛА
|19:30
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|КОЛОС
|Воскресенье, 5 декабря
|14:00
|ЗАРЯ
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|17:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|МИНАЙ
|19:30
|ДЕСНА
|_:_
|МАРИУПОЛЬ
|Понедельник, 6 декабря
|19:30
|ДНЕПР-1
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ