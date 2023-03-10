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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Украины по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Украины по футболу

Фото: scdnipro1.com.ua

В центральном поединке сыграют "Днепр-1" и "Динамо".

11 – 12 марта состоятся матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23. Это будет второй тур национального чемпионата после зимней паузы.

Тур откроется в субботу поединком между "Минаем" и "Александрией". В тот же день "Заря" встретится со "Львовом".

В воскресенье в центральном матче тура сойдутся "Днепр-1" и "Динамо".

А "Шахтер", который посреди недели сыграл вничью с нидерландским "Фейеноордом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, во внутреннем первенстве приедет в гости к "Кривбассу".

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

  • После 16-го тура в УПЛ лидируют "Днепр-1" и "Шахтер", набравшие по 36 очков. На третьем месте – "Заря" (31). На четвертой позиции – "Динамо" (30).
  • Поединки 18-го тура УПЛ пройдут 17 – 19 марта.
  • В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.
  • Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
Суббота, 11 марта
13:00 МИНАЙ проходы _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
14:00 ЗАРЯ звезда _:_ Львов ЛЬВОВ
14:00 ИНГУЛЕЦ Ингулец _:_ МЕТАЛЛИСТ
15:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925
Воскресенье, 12 марта
13:00 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ Динамо ДИНАМО
13:00 ВЕРЕС Вереск _:_ Ворскла ВОРСКЛА
14:00 КРИВБАСС _:_ Шахтер ШАХТЕР
15:00 РУХ движение _:_ колос КОЛОС

Таблица УПЛ после 16 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
118
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