УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Украины по футболу

11 – 12 марта состоятся матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23. Это будет второй тур национального чемпионата после зимней паузы.

Тур откроется в субботу поединком между "Минаем" и "Александрией". В тот же день "Заря" встретится со "Львовом".

В воскресенье в центральном матче тура сойдутся "Днепр-1" и "Динамо".

А "Шахтер", который посреди недели сыграл вничью с нидерландским "Фейеноордом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, во внутреннем первенстве приедет в гости к "Кривбассу".

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

После 16-го тура в УПЛ лидируют "Днепр-1" и "Шахтер", набравшие по 36 очков. На третьем месте – "Заря" (31). На четвертой позиции – "Динамо" (30).

Поединки 18-го тура УПЛ пройдут 17 – 19 марта.

В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Таблица УПЛ после 16 тура

Фото: flashscore.ua

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