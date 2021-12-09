УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Украины по футболу

До зимней паузы в отечественном первенстве осталось провести всего один тур.

С 10-го по 12 декабря состоятся матчи 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Этими поединками закончится первая часть Чемпионата Украины по футболу. После них УПЛ отправится на зимние каникулы и возобновится в конце февраля (базовая дата - 26 февраля).

Бесславно попрощавшись с еврокубками, "Динамо" и "Шахтер" в заочной борьбе определят, кто станет так называемым зимним чемпионом УПЛ.

В последнем матче в 2021 году "горняки" 11 декабря на выезде сыграют с "Александрией", а "бело-синие" 12 декабря примут "Зарю".

Вашему вниманию календарь и результаты всех поединков 18-го тура Чемпионата Украины по футболу.

После семнадцати туров в УПЛ лидирует "Шахтер" (44 очка). Команда Роберто Де Дзерби опережает "Динамо" по дополнительным показателям. Далее расположились "Днепр-1" (37 пунктов), "Заря" (35) и "Ворскла" (32).

Матчи 19-го тура УПЛ запланированы уже после зимней паузы в чемпионате (базовая дата - 26 февраля).

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, играющих в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

Таблица УПЛ после 17 туров