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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Украины по футболу

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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Украины по футболу

ФК Шахтер

До зимней паузы в отечественном первенстве осталось провести всего один тур.

С 10-го по 12 декабря состоятся матчи 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Этими поединками закончится первая часть Чемпионата Украины по футболу. После них УПЛ отправится на зимние каникулы и возобновится в конце февраля (базовая дата - 26 февраля).

Бесславно попрощавшись с еврокубками, "Динамо" и "Шахтер" в заочной борьбе определят, кто станет так называемым зимним чемпионом УПЛ.

В последнем матче в 2021 году "горняки" 11 декабря на выезде сыграют с "Александрией", а "бело-синие" 12 декабря примут "Зарю".

Вашему вниманию календарь и результаты всех поединков 18-го тура Чемпионата Украины по футболу.

  • После семнадцати туров в УПЛ лидирует "Шахтер" (44 очка). Команда Роберто Де Дзерби опережает "Динамо" по дополнительным показателям. Далее расположились "Днепр-1" (37 пунктов), "Заря" (35) и "Ворскла" (32).
  • Матчи 19-го тура УПЛ запланированы уже после зимней паузы в чемпионате (базовая дата - 26 февраля).
  • В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, играющих в два круга.
  • Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
Пятница, 10 декабря
17:00 МАРИУПОЛЬ Мариуполь _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
19:30 ИНГУЛЕЦ Ингулец _:_ конечно ДЕСНА
Суббота, 11 декабря
14:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Шахтер ШАХТЕР
17:00 ВЕРЕС Вереск _:_ движение РУХ
19:30 ЛЬВОВ Львов _:_ Ворскла ВОРСКЛА
Воскресенье, 12 декабря
14:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Металлист 1 925 МЕТАЛЛИСТ 1925
17:00 ДИНАМО Динамо _:_ звезда ЗАРЯ
19:30 КОЛОС колос _:_ проходы МИНАЙ

 

Таблица УПЛ после 17 туров

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