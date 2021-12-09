УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Украины по футболу

До зимней паузы в отечественном первенстве осталось провести всего один тур.
С 10-го по 12 декабря состоятся матчи 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).
Этими поединками закончится первая часть Чемпионата Украины по футболу. После них УПЛ отправится на зимние каникулы и возобновится в конце февраля (базовая дата - 26 февраля).
Бесславно попрощавшись с еврокубками, "Динамо" и "Шахтер" в заочной борьбе определят, кто станет так называемым зимним чемпионом УПЛ.
В последнем матче в 2021 году "горняки" 11 декабря на выезде сыграют с "Александрией", а "бело-синие" 12 декабря примут "Зарю".
Вашему вниманию календарь и результаты всех поединков 18-го тура Чемпионата Украины по футболу.
- После семнадцати туров в УПЛ лидирует "Шахтер" (44 очка). Команда Роберто Де Дзерби опережает "Динамо" по дополнительным показателям. Далее расположились "Днепр-1" (37 пунктов), "Заря" (35) и "Ворскла" (32).
- Матчи 19-го тура УПЛ запланированы уже после зимней паузы в чемпионате (базовая дата - 26 февраля).
- В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, играющих в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
|Пятница, 10 декабря
|17:00
|МАРИУПОЛЬ
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|ДНЕПР-1
|19:30
|ИНГУЛЕЦ
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|ДЕСНА
|Суббота, 11 декабря
|14:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
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|ШАХТЕР
|17:00
|ВЕРЕС
|_:_
|РУХ
|19:30
|ЛЬВОВ
|_:_
|ВОРСКЛА
|Воскресенье, 12 декабря
|14:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
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|МЕТАЛЛИСТ 1925
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|ЗАРЯ
|19:30
|КОЛОС
|_:_
|МИНАЙ