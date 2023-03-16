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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Украины по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
198
Время на прочтение
2 мин
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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Украины по футболу

Фото: scdnipro1.com.ua

В центральном поединке "Динамо" встретится с "Зарей".

17 – 19 марта состоятся матчи 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Этот тур будет предшествовать международной паузе, во время которой сборная Украины 26 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне проведет стартовую игру отбора к Евро-2024 против Англии.

Откроется тур в пятницу матчем "Металлист" – "Александрия".

В субботу в центральном поединке тура "Динамо" сыграет против "Зари". В тот же день "Днепр-1" приедет в гости к "Вересу".

В воскресенье 18-й тур УПЛ закроется тремя матчами, в последнем из которых "Шахтер" встретится с "Рухом".

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

  • После 17-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 39 очков. На второй строчке – "Днепр-1" (36). На третьем месте – "Заря" (34). На четвертой позиции – "Динамо" (33).
  • Поединки 19-го тура УПЛ состоятся 1 апреля (базовая дата).
  • В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.
  • Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
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Пятница, 17 марта
13:00 МЕТАЛЛИСТ _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
Суббота, 18 марта
13:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925
14:00 ДИНАМО Динамо _:_ звезда ЗАРЯ
14:00 ЛЬВОВ Львов _:_ КРИВБАСС
15:00 ВЕРЕС Вереск _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
Воскресенье, 19 марта
13:00 ИНГУЛЕЦ Ингулец _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
14:00 КОЛОС колос _:_ проходы МИНАЙ
15:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ движение РУХ

Таблица УПЛ после 17 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
198
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