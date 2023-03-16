УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Украины по футболу

В центральном поединке "Динамо" встретится с "Зарей".
17 – 19 марта состоятся матчи 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.
Этот тур будет предшествовать международной паузе, во время которой сборная Украины 26 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне проведет стартовую игру отбора к Евро-2024 против Англии.
Откроется тур в пятницу матчем "Металлист" – "Александрия".
В субботу в центральном поединке тура "Динамо" сыграет против "Зари". В тот же день "Днепр-1" приедет в гости к "Вересу".
В воскресенье 18-й тур УПЛ закроется тремя матчами, в последнем из которых "Шахтер" встретится с "Рухом".
Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.
- После 17-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 39 очков. На второй строчке – "Днепр-1" (36). На третьем месте – "Заря" (34). На четвертой позиции – "Динамо" (33).
- Поединки 19-го тура УПЛ состоятся 1 апреля (базовая дата).
- В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.
- Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
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|Пятница, 17 марта
|13:00
|МЕТАЛЛИСТ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|Суббота, 18 марта
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|14:00
|ДИНАМО
|_:_
|ЗАРЯ
|14:00
|ЛЬВОВ
|_:_
|КРИВБАСС
|15:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ДНЕПР-1
|Воскресенье, 19 марта
|13:00
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|14:00
|КОЛОС
|_:_
|МИНАЙ
|15:00
|ШАХТЕР
|_:_
|РУХ
Таблица УПЛ после 17 тура
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