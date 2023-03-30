УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 19-го тура Чемпионата Украины по футболу

1 – 2 апреля состоятся матчи 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Это будет первый тур после международной паузы, во время которой сборная Украины на стадионе "Уэмбли" в Лондоне проиграла Англии в стартовом поединке отбора на Евро-2024.

Откроется тур в субботу матчем "Минай" – "Ингулец".

Лидеры чемпионата свои встречи проведут в воскресенье. "Динамо" сыграет со "Львовом", "Днепр-1" будет противостоять "Металлисту 1925", "Шахтер" встретится с "Черноморцем", а "Заря" сразится с "Рухом".

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

После 18-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 42 очка. На второй строчке – "Днепр-1" (39). На третьем месте – "Заря" (37). На четвертой позиции – "Динамо" (33).

Поединки 20-го тура УПЛ состоятся 7 – 9 апреля.

В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Таблица УПЛ после 18 тура

Фото: flashscore.ua

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