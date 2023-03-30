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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 19-го тура Чемпионата Украины по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 19-го тура Чемпионата Украины по футболу

Фото: ФК Шахтер

Отечественное футбольное первенство возвращается после международной паузы.

1 – 2 апреля состоятся матчи 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Это будет первый тур после международной паузы, во время которой сборная Украины на стадионе "Уэмбли" в Лондоне проиграла Англии в стартовом поединке отбора на Евро-2024.

Откроется тур в субботу матчем "Минай" – "Ингулец".

Лидеры чемпионата свои встречи проведут в воскресенье. "Динамо" сыграет со "Львовом", "Днепр-1" будет противостоять "Металлисту 1925", "Шахтер" встретится с "Черноморцем", а "Заря" сразится с "Рухом".

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

  • После 18-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 42 очка. На второй строчке – "Днепр-1" (39). На третьем месте – "Заря" (37). На четвертой позиции – "Динамо" (33).
  • Поединки 20-го тура УПЛ состоятся 7 – 9 апреля.
  • В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.
  • Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
Суббота, 1 апреля
12:00 МИНАЙ проходы _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
13:00 МЕТАЛЛИСТ _:_ колос КОЛОС
14:00 ВЕРЕС Вереск _:_ КРИВБАСС
15:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Ворскла ВОРСКЛА
Воскресенье, 2 апреля
13:00 ЛЬВОВ Львов _:_ Динамо ДИНАМО
14:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
15:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Шахтер ШАХТЕР
15:00 ЗАРЯ звезда _:_ движение РУХ

Таблица УПЛ после 18 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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