УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 19-го тура Чемпионата Украины по футболу

Отечественное футбольное первенство возвращается после международной паузы.
1 – 2 апреля состоятся матчи 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.
Это будет первый тур после международной паузы, во время которой сборная Украины на стадионе "Уэмбли" в Лондоне проиграла Англии в стартовом поединке отбора на Евро-2024.
Откроется тур в субботу матчем "Минай" – "Ингулец".
Лидеры чемпионата свои встречи проведут в воскресенье. "Динамо" сыграет со "Львовом", "Днепр-1" будет противостоять "Металлисту 1925", "Шахтер" встретится с "Черноморцем", а "Заря" сразится с "Рухом".
Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.
- После 18-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 42 очка. На второй строчке – "Днепр-1" (39). На третьем месте – "Заря" (37). На четвертой позиции – "Динамо" (33).
- Поединки 20-го тура УПЛ состоятся 7 – 9 апреля.
- В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.
- Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
|Суббота, 1 апреля
|12:00
|МИНАЙ
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|13:00
|МЕТАЛЛИСТ
|_:_
|КОЛОС
|14:00
|ВЕРЕС
|_:_
|КРИВБАСС
|15:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ВОРСКЛА
|Воскресенье, 2 апреля
|13:00
|ЛЬВОВ
|_:_
|ДИНАМО
|14:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ДНЕПР-1
|15:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ШАХТЕР
|15:00
|ЗАРЯ
|_:_
|РУХ
Таблица УПЛ после 18 тура
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