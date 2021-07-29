УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Украины по футболу

Поединки состоятся с 30 июля по 2 августа.

Чемпионат Украины по футболу набирает обороты после летнего перерыва. В пятницу, 30 июля, стартует 2-й тур украинской Премьер-лиги (УПЛ). В этот день "Шахтер" на выезде сыграет со "Львовом".

В воскресенье, 1 августа, первый матч в сезоне проведет действующий чемпион Украины "Динамо". Киевский клуб на НСК "Олимпийский" примет ровенский "Верес".

Отметим, что встреча первого тура "Динамо" - "Минай" была пенесена на 11 августа.

Матчи 3-го тура состоятся 6-9 августа.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22

1 ТУР / 2 ТУР Пятница, 30 июля 19:00 ЛЬВОВ _:_ ШАХТЕР 21:00 КОЛОС _:_ МЕТАЛЛИСТ 1925 Суббота, 31 июля 17:00 МИНАЙ _:_ АЛЕКСАНДРИЯ 19:30 ЧЕРНОМОРЕЦ _:_ ДНЕПР-1 Воскресенье, 1 августа 17:00 МАРИУПОЛЬ _:_ ДЕСНА 19:30 ДИНАМО _:_ ВЕРЕС 19:30 ВОРСКЛА _:_ РУХ Понедельник, 2 августа 19:30 ИНГУЛЕЦ _:_ ЗАРЯ

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