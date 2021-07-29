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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Украины по футболу

ФК Шахтер

Поединки состоятся с 30 июля по 2 августа.

Чемпионат Украины по футболу набирает обороты после летнего перерыва. В пятницу, 30 июля, стартует 2-й тур украинской Премьер-лиги (УПЛ). В этот день "Шахтер" на выезде сыграет со "Львовом".

В воскресенье, 1 августа, первый матч в сезоне проведет действующий чемпион Украины "Динамо". Киевский клуб на НСК "Олимпийский" примет ровенский "Верес".

Отметим, что встреча первого тура "Динамо" - "Минай" была пенесена на 11 августа.

  • Матчи 3-го тура состоятся 6-9 августа.
  • В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.
  • Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР
Пятница, 30 июля
19:00 ЛЬВОВ Львов _:_ Шахтер ШАХТЕР
21:00 КОЛОС колос _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925
Суббота, 31 июля
17:00 МИНАЙ проходы _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
19:30 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
Воскресенье, 1 августа
17:00 МАРИУПОЛЬ Мариуполь _:_ конечно ДЕСНА
19:30 ДИНАМО Динамо _:_ Верес ВЕРЕС
19:30 ВОРСКЛА Ворскла _:_ движение РУХ
Понедельник, 2 августа
19:30 ИНГУЛЕЦ Ингулец _:_ звезда ЗАРЯ