УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Украины по футболу

Поединки состоятся с 30 июля по 2 августа.
Чемпионат Украины по футболу набирает обороты после летнего перерыва. В пятницу, 30 июля, стартует 2-й тур украинской Премьер-лиги (УПЛ). В этот день "Шахтер" на выезде сыграет со "Львовом".
В воскресенье, 1 августа, первый матч в сезоне проведет действующий чемпион Украины "Динамо". Киевский клуб на НСК "Олимпийский" примет ровенский "Верес".
Отметим, что встреча первого тура "Динамо" - "Минай" была пенесена на 11 августа.
- Матчи 3-го тура состоятся 6-9 августа.
- В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР
|Пятница, 30 июля
|19:00
|ЛЬВОВ
|_:_
|ШАХТЕР
|21:00
|КОЛОС
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|Суббота, 31 июля
|17:00
|МИНАЙ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|19:30
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ДНЕПР-1
|Воскресенье, 1 августа
|17:00
|МАРИУПОЛЬ
|_:_
|ДЕСНА
|19:30
|ДИНАМО
|_:_
|ВЕРЕС
|19:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|РУХ
|Понедельник, 2 августа
|19:30
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|ЗАРЯ