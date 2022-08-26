УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Украины по футболу

Во вторник, 23 августа, начался новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ). На очереди матчи второго тура, которые будут сыграны в течение трех дней.

Дебютный поединок в нынешней кампании внутреннего первенства проведет киевское "Динамо". Встреча первого тура между "бело-синими" и "Ингульцом" была перенесена из-за участия команды Мирчи Луческу в квалификации еврокубков.

Также сезон-2022/23 в УПЛ начнет "Днепр-1". Команда Александра Кучера также пропустила первый тур, поскольку представляла Украину на международной арене.

Так что киевляне и днепряне во 2-м туре стартуют в чемпионате очным противостоянием. Игра состоится в воскресенье, 28 августа, на "Арене Львов". Начало поединка - в 17:00.

Все матчи в условиях военного времени будут проходить без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены. Ранее матч 1-го тура УПЛ между "Рухом" и "Металлистом" трижды прерывали из-за воздушной тревоги.

Матчи 3-го тура УПЛ состоятся 2 - 5 сентября.

В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР Суббота, 27 августа 13:00 ЛЬВОВ _:_ ЗАРЯ 13:00 ВОРСКЛА _:_ ВЕРЕС 15:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 _:_ ЧЕРНОМОРЕЦ Воскресенье, 28 августа 13:00 КОЛОС _:_ РУХ 15:00 ШАХТЕР _:_ КРИВБАСС 17:00 ДИНАМО _:_ ДНЕПР-1 Понедельник, 29 августа 13:00 МЕТАЛЛИСТ _:_ ИНГУЛЕЦ 15:00 АЛЕКСАНДРИЯ _:_ МИНАЙ

Таблица УПЛ после 1 тура

Фото: flashscore.ua

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