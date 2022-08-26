УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Украины по футболу

27 - 29 августа состоятся игры второго тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
Во вторник, 23 августа, начался новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ). На очереди матчи второго тура, которые будут сыграны в течение трех дней.
Дебютный поединок в нынешней кампании внутреннего первенства проведет киевское "Динамо". Встреча первого тура между "бело-синими" и "Ингульцом" была перенесена из-за участия команды Мирчи Луческу в квалификации еврокубков.
Также сезон-2022/23 в УПЛ начнет "Днепр-1". Команда Александра Кучера также пропустила первый тур, поскольку представляла Украину на международной арене.
Так что киевляне и днепряне во 2-м туре стартуют в чемпионате очным противостоянием. Игра состоится в воскресенье, 28 августа, на "Арене Львов". Начало поединка - в 17:00.
Все матчи в условиях военного времени будут проходить без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены. Ранее матч 1-го тура УПЛ между "Рухом" и "Металлистом" трижды прерывали из-за воздушной тревоги.
- Матчи 3-го тура УПЛ состоятся 2 - 5 сентября.
- В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
- Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".
- Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР
|Суббота, 27 августа
|13:00
|ЛЬВОВ
|_:_
|ЗАРЯ
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ВЕРЕС
|15:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|Воскресенье, 28 августа
|13:00
|КОЛОС
|_:_
|РУХ
|15:00
|ШАХТЕР
|_:_
|КРИВБАСС
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|ДНЕПР-1
|Понедельник, 29 августа
|13:00
|МЕТАЛЛИСТ
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|15:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|МИНАЙ
Таблица УПЛ после 1 тура
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