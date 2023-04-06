УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сейчас в турнирной таблице лидирует "Шахтер", опережая "Днепр-1" на одно очко.

7 – 9 апреля состоятся матчи 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Откроется тур в пятницу поединком между "Ворсклой" и "Ингульцом".

В субботу "Динамо" встретится с "Минаем", "Заря" сойдется с "Кривбассом", а "Шахтер" померяется силами с "Металлистом".

На воскресенье запланировано три матча, среди которых встреча "Днепра-1" и "Львова".

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

После 19-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 43 очка. На второй строчке – "Днепр-1" (42). На третьем месте – "Заря" (40). На четвертой позиции – "Динамо" (36).

Поединки 21-го тура УПЛ состоятся 14 – 16 апреля.

В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Таблица УПЛ после 19 тура

Фото: flashscore.ua

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