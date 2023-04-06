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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Украины по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Украины по футболу

Фото: scdnipro1.com.ua

Сейчас в турнирной таблице лидирует "Шахтер", опережая "Днепр-1" на одно очко.

7 – 9 апреля состоятся матчи 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Откроется тур в пятницу поединком между "Ворсклой" и "Ингульцом".

В субботу "Динамо" встретится с "Минаем", "Заря" сойдется с "Кривбассом", а "Шахтер" померяется силами с "Металлистом".

На воскресенье запланировано три матча, среди которых встреча "Днепра-1" и "Львова".

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

  • После 19-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 43 очка. На второй строчке – "Днепр-1" (42). На третьем месте – "Заря" (40). На четвертой позиции – "Динамо" (36).
  • Поединки 21-го тура УПЛ состоятся 14 – 16 апреля.
  • В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.
  • Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
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Пятница, 7 апреля
15:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
Суббота, 8 апреля
13:00 ДИНАМО Динамо _:_ проходы МИНАЙ
13:00 КРИВБАСС _:_ звезда ЗАРЯ
14:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ МЕТАЛЛИСТ
15:00 РУХ движение _:_ Вереск ВЕРЕС
Воскресенье, 9 апреля
13:00 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ Львов ЛЬВОВ
13:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
15:00 КОЛОС колос _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925

Таблица УПЛ после 19 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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