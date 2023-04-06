УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сейчас в турнирной таблице лидирует "Шахтер", опережая "Днепр-1" на одно очко.
7 – 9 апреля состоятся матчи 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.
Откроется тур в пятницу поединком между "Ворсклой" и "Ингульцом".
В субботу "Динамо" встретится с "Минаем", "Заря" сойдется с "Кривбассом", а "Шахтер" померяется силами с "Металлистом".
На воскресенье запланировано три матча, среди которых встреча "Днепра-1" и "Львова".
Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.
- После 19-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 43 очка. На второй строчке – "Днепр-1" (42). На третьем месте – "Заря" (40). На четвертой позиции – "Динамо" (36).
- Поединки 21-го тура УПЛ состоятся 14 – 16 апреля.
- В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.
- Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
|Пятница, 7 апреля
|15:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|Суббота, 8 апреля
|13:00
|ДИНАМО
|_:_
|МИНАЙ
|13:00
|КРИВБАСС
|_:_
|ЗАРЯ
|14:00
|ШАХТЕР
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ
|15:00
|РУХ
|_:_
|ВЕРЕС
|Воскресенье, 9 апреля
|13:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|ЛЬВОВ
|13:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|15:00
|КОЛОС
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
Таблица УПЛ после 19 тура
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