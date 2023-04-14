УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Украины по футболу

14 – 16 апреля состоятся матчи 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он в пятницу поединком между "Минаем" и "Кривбассом". В тот же день "Ингулец" встретится с "Колосом", а "Динамо" во Львове сыграет с "Рухом".

В субботу игровой день откроется игрой "Металлиста" против "Вереса". В свою очередь, "Заря" в Киеве примет "Днепр-1", а "Металлист 1925" сойдется с "Александрией".

На воскресенье запланировано еще два матча: "Шахтер" сразится со "Львовом", а закроется тур поединком в Одессе между "Черноморцем" и "Ворсклой".

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

После 20-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 49 очков. На второй строчке – "Днепр-1" (45, игра в запасе). На третьем месте – "Заря" (40). На четвертой позиции – "Динамо" (39).

Поединки 22-го тура УПЛ состоятся 21 – 24 апреля.

В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Таблица УПЛ после 20 тура

Фото: flashscore.ua

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