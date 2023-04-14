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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Украины по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Украины по футболу

Фото: ФК Шахтер

Поединки будут проходить в течение трех дней.

14 – 16 апреля состоятся матчи 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он в пятницу поединком между "Минаем" и "Кривбассом". В тот же день "Ингулец" встретится с "Колосом", а "Динамо" во Львове сыграет с "Рухом".

В субботу игровой день откроется игрой "Металлиста" против "Вереса". В свою очередь, "Заря" в Киеве примет "Днепр-1", а "Металлист 1925" сойдется с "Александрией".

На воскресенье запланировано еще два матча: "Шахтер" сразится со "Львовом", а закроется тур поединком в Одессе между "Черноморцем" и "Ворсклой".

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

  • После 20-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 49 очков. На второй строчке – "Днепр-1" (45, игра в запасе). На третьем месте – "Заря" (40). На четвертой позиции – "Динамо" (39).
  • Поединки 22-го тура УПЛ состоятся 21 – 24 апреля.
  • В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.
  • Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
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Пятница, 14 апреля
13:00 МИНАЙ проходы _:_ КРИВБАСС
14:00 ИНГУЛЕЦ Ингулец _:_ колос КОЛОС
15:00 РУХ движение _:_ Динамо ДИНАМО
Суббота, 15 апреля
13:00 МЕТАЛЛИСТ _:_ Вереск ВЕРЕС
15:00 ЗАРЯ звезда _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
15:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
Воскресенье, 16 апреля
14:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Львов ЛЬВОВ
15:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Ворскла ВОРСКЛА

Таблица УПЛ после 20 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
121
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