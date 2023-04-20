УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Украины по футболу

21 – 24 апреля состоятся матчи 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он в пятницу поединком между "Колосом" и "Зарей".

На субботу запланированы три встречи, среди которых всеукраинское дерби между "Динамо" и "Шахтером" – заклятые соперники сыграют в Киеве на стадионе имени Лобановского.

Завершится тур в понедельник. В этот день "Днепр-1" сразится с "Рухом", а "Александрия" примет "Ингулец".

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

После 21-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 52 очка. На второй строчке – "Днепр-1" (45, игра в запасе). На третьем месте – "Заря" (43). На четвертой позиции – "Динамо" (40).

Поединки 23-го тура УПЛ состоятся 28 – 29 апреля.

В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Таблица УПЛ после 21 тура

Фото: flashscore.ua

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