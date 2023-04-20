Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Украины по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
271
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Украины по футболу

Фото: ФК Динамо Киев

В центральном поединке тура "Динамо" будет принимать "Шахтер".

21 – 24 апреля состоятся матчи 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он в пятницу поединком между "Колосом" и "Зарей".

На субботу запланированы три встречи, среди которых всеукраинское дерби между "Динамо" и "Шахтером" – заклятые соперники сыграют в Киеве на стадионе имени Лобановского.

Завершится тур в понедельник. В этот день "Днепр-1" сразится с "Рухом", а "Александрия" примет "Ингулец".

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

  • После 21-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 52 очка. На второй строчке – "Днепр-1" (45, игра в запасе). На третьем месте – "Заря" (43). На четвертой позиции – "Динамо" (40).
  • Поединки 23-го тура УПЛ состоятся 28 – 29 апреля.
  • В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.
  • Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
Пятница, 21 апреля
15:00 КОЛОС колос _:_ звезда ЗАРЯ
Суббота, 22 апреля
13:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ МЕТАЛЛИСТ
15:00 ВЕРЕС Вереск _:_ проходы МИНАЙ
17:00 ДИНАМО Динамо _:_ Шахтер ШАХТЕР
Воскресенье, 23 апреля
13:00 ЛЬВОВ Львов _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925
15:00 КРИВБАСС _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
Понедельник, 24 апреля
13:00 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ движение РУХ
15:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ

Таблица УПЛ после 21 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Сборная Украины определилась с местом проведения первого "домашнего" матча отбора на Евро-2024

Коснулся паха во время троллинга с трибун: Роналду вызвал скандал в Саудовской Аравии (видео)

Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов: когда матчи

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
271
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация