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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Украины по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Украины по футболу

28 – 29 апреля состоятся матчи 23-го тура украинской Премьер-лиги / Фото: ФК Шахтер

Поединки будут сыграны в течение двух дней.

28 – 29 апреля состоятся матчи 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он тремя поединками в пятницу, среди них встреча "Динамо" с "Металлистом" и игра "Шахтера" против "Колоса".

На субботу запланированы остальные пять матчей. В том числе "Заря" будет противостоять "Черноморцу", а "Днепр-1" встретится с "Ингульцом".

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

  • После 22-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 53 очка. На второй строчке – "Днепр-1" (48, игра в запасе). На третьем месте – "Заря" (46). На четвертой позиции – "Динамо" (41).
  • Поединки 24-го тура УПЛ состоятся 3 – 4 мая.
  • В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.
  • Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
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Пятница, 28 апреля
13:00 МЕТАЛЛИСТ _:_ Динамо ДИНАМО
13:00 ВЕРЕС Вереск _:_ Львов ЛЬВОВ
15:00 КОЛОС колос _:_ Шахтер ШАХТЕР
Суббота, 29 апреля
13:00 ЗАРЯ звезда _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
13:00 МИНАЙ проходы _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925
14:00 ИНГУЛЕЦ Ингулец _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
15:00 РУХ движение _:_ Ворскла ВОРСКЛА
15:00 КРИВБАСС _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ

Таблица УПЛ после 22 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Просмотры
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