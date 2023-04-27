УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Украины по футболу

Поединки будут сыграны в течение двух дней.

28 – 29 апреля состоятся матчи 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он тремя поединками в пятницу, среди них встреча "Динамо" с "Металлистом" и игра "Шахтера" против "Колоса".

На субботу запланированы остальные пять матчей. В том числе "Заря" будет противостоять "Черноморцу", а "Днепр-1" встретится с "Ингульцом".

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

После 22-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 53 очка. На второй строчке – "Днепр-1" (48, игра в запасе). На третьем месте – "Заря" (46). На четвертой позиции – "Динамо" (41).

Поединки 24-го тура УПЛ состоятся 3 – 4 мая.

В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Таблица УПЛ после 22 тура

Фото: flashscore.ua

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