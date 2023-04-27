УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Украины по футболу

Поединки будут сыграны в течение двух дней.
28 – 29 апреля состоятся матчи 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.
Откроется он тремя поединками в пятницу, среди них встреча "Динамо" с "Металлистом" и игра "Шахтера" против "Колоса".
На субботу запланированы остальные пять матчей. В том числе "Заря" будет противостоять "Черноморцу", а "Днепр-1" встретится с "Ингульцом".
Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.
- После 22-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 53 очка. На второй строчке – "Днепр-1" (48, игра в запасе). На третьем месте – "Заря" (46). На четвертой позиции – "Динамо" (41).
- Поединки 24-го тура УПЛ состоятся 3 – 4 мая.
- В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.
- Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
|Пятница, 28 апреля
|13:00
|МЕТАЛЛИСТ
|_:_
|ДИНАМО
|13:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ЛЬВОВ
|15:00
|КОЛОС
|_:_
|ШАХТЕР
|Суббота, 29 апреля
|13:00
|ЗАРЯ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|14:00
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|ДНЕПР-1
|15:00
|РУХ
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:00
|КРИВБАСС
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
Таблица УПЛ после 22 тура
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