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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Украины по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Украины по футболу

3 – 4 мая состоятся матчи 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) / Фото: scdnipro1.com.ua

Чемпионская гонка в национальном первенстве продолжается.

3 – 4 мая состоятся матчи 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

В среду будут сыграны пять поединков. В том числе "Шахтер" встретится с "Минаем", "Днепр-1" померяется силами с "Металлистом", а "Заря" будет противостоять "Вересу".

На четверг запланированы еще три матча. Главный из них – игра в Полтаве между "Ворсклой" и "Динамо", во главе которого работает Александр Шовковский, пока Мирча Луческу находится на больничном. Накануне румынского наставника "бело-синих" успешно прооперировали.

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

  • После 23-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 56 очков. На второй строчке – "Днепр-1" (51, игра в запасе). На третьем месте – "Заря" (49). На четвертой позиции – "Динамо" (44).
  • Поединки 25-го тура УПЛ состоятся 7 – 8 мая.
  • В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.
  • Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
Среда, 3 мая
13:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ проходы МИНАЙ
13:00 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ МЕТАЛЛИСТ
14:00 ЛЬВОВ Львов _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
15:00 ЗАРЯ звезда _:_ Вереск ВЕРЕС
15:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ колос КОЛОС
Четверг, 4 мая
13:00 ИНГУЛЕЦ Ингулец _:_ КРИВБАСС
13:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ движение РУХ
15:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Динамо ДИНАМО

Таблица УПЛ после 23 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
156
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