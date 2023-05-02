УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Украины по футболу

3 – 4 мая состоятся матчи 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

В среду будут сыграны пять поединков. В том числе "Шахтер" встретится с "Минаем", "Днепр-1" померяется силами с "Металлистом", а "Заря" будет противостоять "Вересу".

На четверг запланированы еще три матча. Главный из них – игра в Полтаве между "Ворсклой" и "Динамо", во главе которого работает Александр Шовковский, пока Мирча Луческу находится на больничном. Накануне румынского наставника "бело-синих" успешно прооперировали.

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

После 23-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 56 очков. На второй строчке – "Днепр-1" (51, игра в запасе). На третьем месте – "Заря" (49). На четвертой позиции – "Динамо" (44).

Поединки 25-го тура УПЛ состоятся 7 – 8 мая.

В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Таблица УПЛ после 23 тура

Фото: flashscore.ua

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