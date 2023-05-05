УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Украины по футболу

7 – 8 мая состоятся матчи 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

В воскресенье будут сыграны три поединка. В том числе "Днепр-1" в Одессе встретится с "Черноморцем", а "Шахтер" приедет в гости к "Александрии".

Завершится тур пятью матчами в воскресенье. Среди них выездная игра "Динамо" с "Кривбассом". Ранее киевляне одержали вторую подряд победу под руководством Александра Шовковского, который исполняет обязанности главного тренера, пока Мирча Луческу находится на больничном. Недавно румынского наставника "бело-синих" успешно прооперировали.

Также в воскресенье болельщики увидят встречу между "Зарей" и "Металлистом 1925".

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

После 24-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 59 очков. На второй строчке – "Днепр-1" (54, игра в запасе). На третьем месте – "Заря" (52). На четвертой позиции – "Динамо" (47).

Поединки 26-го тура УПЛ состоятся 13 – 15 мая.

В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Таблица УПЛ после 24 тура

Турнирная таблица УПЛ после 24 тура / Фото: flashscore.ua

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