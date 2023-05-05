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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Украины по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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86
Время на прочтение
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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Украины по футболу

7 – 8 мая состоятся матчи 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) / Фото: ФК Шахтер

"Шахтер" продолжает бороться с "Днепром-1" за золотые медали.

7 – 8 мая состоятся матчи 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

В воскресенье будут сыграны три поединка. В том числе "Днепр-1" в Одессе встретится с "Черноморцем", а "Шахтер" приедет в гости к "Александрии".

Завершится тур пятью матчами в воскресенье. Среди них выездная игра "Динамо" с "Кривбассом". Ранее киевляне одержали вторую подряд победу под руководством Александра Шовковского, который исполняет обязанности главного тренера, пока Мирча Луческу находится на больничном. Недавно румынского наставника "бело-синих" успешно прооперировали.

Также в воскресенье болельщики увидят встречу между "Зарей" и "Металлистом 1925".

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

  • После 24-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 59 очков. На второй строчке – "Днепр-1" (54, игра в запасе). На третьем месте – "Заря" (52). На четвертой позиции – "Динамо" (47).
  • Поединки 26-го тура УПЛ состоятся 13 – 15 мая.
  • В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.
  • Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
Воскресенье, 7 мая
13:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
13:00 МЕТАЛЛИСТ _:_ Львов ЛЬВОВ
15:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Шахтер ШАХТЕР
Понедельник, 8 мая
13:00 КРИВБАСС _:_ Динамо ДИНАМО
14:00 МИНАЙ проходы _:_ Ворскла ВОРСКЛА
15:00 РУХ движение _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
15:00 ВЕРЕС Вереск _:_ колос КОЛОС
17:00 ЗАРЯ звезда _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925

Таблица УПЛ после 24 тура

Турнирная таблица УПЛ после 24 тура / © flashscore.ua
Турнирная таблица УПЛ после 24 тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
86
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