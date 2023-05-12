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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Украины по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Время на прочтение
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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Украины по футболу

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик / Фото: scdnipro1.com.ua

"Шахтер", "Днепр-1" и "Заря" претендуют на чемпионский титул.

13 – 15 мая состоятся матчи 26-го тура украинской Премьер-лиги ( УПЛ ) сезона-2022/23.

В субботу "Динамо" будет принимать "Черноморец", а "Шахтер" во Львове сыграет с "Ингульцом".

На воскресенье запланировано еще четыре поединка. В главном из них "Заря" встретится с "Металлистом".

Завершится тур двумя матчами в понедельник. "Днепр-1" на выезде померяется силами с "Минаем", а "Колос" на домашней арене будет противостоять "Александрии".

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

  • За пять туров до завершения чемпионата в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 60 очков. На второй строчке – "Днепр-1" (58). На третьем месте – "Заря" (55). На четвертой позиции – "Динамо" (50).
  • Поединки 27-го тура УПЛ состоятся 19 – 21 мая.
  • В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.
  • Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
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Суббота, 13 мая
14:00 ДИНАМО Динамо _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
17:00 ИНГУЛЕЦ Ингулец _:_ Шахтер ШАХТЕР
Воскресенье, 14 мая
13:00 МЕТАЛЛИСТ _:_ звезда ЗАРЯ
13:00 ЛЬВОВ Львов _:_ Ворскла ВОРСКЛА
14:00 ВЕРЕС Вереск _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925
15:00 КРИВБАСС _:_ движение РУХ
Понедельник, 15 мая
13:00 МИНАЙ проходы _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
15:00 КОЛОС колос _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ

Таблица УПЛ после 25 тура

Турнирная таблица УПЛ после 25 тура / © flashscore.ua
Турнирная таблица УПЛ после 25 тура / Фото: flashscore.ua

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