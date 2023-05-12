УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Украины по футболу

"Шахтер", "Днепр-1" и "Заря" претендуют на чемпионский титул.
13 – 15 мая состоятся матчи 26-го тура украинской Премьер-лиги ( УПЛ ) сезона-2022/23.
В субботу "Динамо" будет принимать "Черноморец", а "Шахтер" во Львове сыграет с "Ингульцом".
На воскресенье запланировано еще четыре поединка. В главном из них "Заря" встретится с "Металлистом".
Завершится тур двумя матчами в понедельник. "Днепр-1" на выезде померяется силами с "Минаем", а "Колос" на домашней арене будет противостоять "Александрии".
Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.
- За пять туров до завершения чемпионата в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 60 очков. На второй строчке – "Днепр-1" (58). На третьем месте – "Заря" (55). На четвертой позиции – "Динамо" (50).
- Поединки 27-го тура УПЛ состоятся 19 – 21 мая.
- В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.
- Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
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|Суббота, 13 мая
|14:00
|ДИНАМО
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|17:00
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|ШАХТЕР
|Воскресенье, 14 мая
|13:00
|МЕТАЛЛИСТ
|_:_
|ЗАРЯ
|13:00
|ЛЬВОВ
|_:_
|ВОРСКЛА
|14:00
|ВЕРЕС
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|15:00
|КРИВБАСС
|_:_
|РУХ
|Понедельник, 15 мая
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ДНЕПР-1
|15:00
|КОЛОС
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
Таблица УПЛ после 25 тура
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