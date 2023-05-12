УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Украины по футболу

13 – 15 мая состоятся матчи 26-го тура украинской Премьер-лиги ( УПЛ ) сезона-2022/23.

В субботу "Динамо" будет принимать "Черноморец", а "Шахтер" во Львове сыграет с "Ингульцом".

На воскресенье запланировано еще четыре поединка. В главном из них "Заря" встретится с "Металлистом".

Завершится тур двумя матчами в понедельник. "Днепр-1" на выезде померяется силами с "Минаем", а "Колос" на домашней арене будет противостоять "Александрии".

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

За пять туров до завершения чемпионата в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 60 очков. На второй строчке – "Днепр-1" (58). На третьем месте – "Заря" (55). На четвертой позиции – "Динамо" (50).

Поединки 27-го тура УПЛ состоятся 19 – 21 мая.

В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Таблица УПЛ после 25 тура

Турнирная таблица УПЛ после 25 тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Спорный пенальти и удаление Ротаня: "Днепр-1" споткнулся в скандальном матче УПЛ

Один из лучших бомбардиров в истории УПЛ Селезнев завершил карьеру и анонсировал прощальный матч

Не поможет Арсеналу в решающих матчах: Зинченко травмировался и выбыл до конца сезона