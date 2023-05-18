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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 27-го тура Чемпионата Украины по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Время на прочтение
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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 27-го тура Чемпионата Украины по футболу

19 – 21 мая состоятся матчи 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) / Фото: ФК Шахтер

"Шахтер", "Днепр-1" и "Заря" продолжают вести борьбу за "золото" и путевки в Лигу чемпионов.

19 – 21 мая состоятся матчи 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Он начнется тремя поединками в пятницу. В частности, "Днепр-1" сыграет с "Колосом", а "Шахтер" встретится с "Вересом".

В субботу "Заря" померяется силами с "Ингульцом", а "Динамо" на выезде сразится с "Александрией".

На воскресенье запланировано еще два матча – харьковское и львовское дерби.

  • За четыре тура до завершения чемпионата в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 63 очка. На второй строчке – "Днепр-1" (61). На третьем месте – "Заря" (58). На четвертой позиции – "Динамо" (50).
  • Поединки 28-го тура УПЛ состоятся 24 – 25 мая.
  • В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.
  • Последние два клуба по итогам сезона УПЛ-2022/23 понизятся в классе, их места займут две лучшие команды Первой лиги (киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье" ). Третье и четвертое места Первой лиги будут играть стыковые матчи против 13-го и 14-го клубов УПЛ.

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь". За обоими клубами закрепили места в элите украинского футбола на время, когда они смогут полноценно возобновить свою спортивную деятельность.

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
Пятница, 19 мая
14:00 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ колос КОЛОС
15:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ КРИВБАСС
17:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Вереск ВЕРЕС
Суббота, 20 мая
13:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ проходы МИНАЙ
14:00 ЗАРЯ звезда _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
15:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Динамо ДИНАМО
Воскресенье, 21 мая
15:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ МЕТАЛЛИСТ
17:00 РУХ движение _:_ Львов ЛЬВОВ

Таблица УПЛ после 26 тура

Турнирная таблица УПЛ после 26 тура / © flashscore.ua
Турнирная таблица УПЛ после 26 тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
87
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