УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 27-го тура Чемпионата Украины по футболу

"Шахтер", "Днепр-1" и "Заря" продолжают вести борьбу за "золото" и путевки в Лигу чемпионов.
19 – 21 мая состоятся матчи 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.
Он начнется тремя поединками в пятницу. В частности, "Днепр-1" сыграет с "Колосом", а "Шахтер" встретится с "Вересом".
В субботу "Заря" померяется силами с "Ингульцом", а "Динамо" на выезде сразится с "Александрией".
На воскресенье запланировано еще два матча – харьковское и львовское дерби.
- За четыре тура до завершения чемпионата в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 63 очка. На второй строчке – "Днепр-1" (61). На третьем месте – "Заря" (58). На четвертой позиции – "Динамо" (50).
- Поединки 28-го тура УПЛ состоятся 24 – 25 мая.
- В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.
- Последние два клуба по итогам сезона УПЛ-2022/23 понизятся в классе, их места займут две лучшие команды Первой лиги (киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье" ). Третье и четвертое места Первой лиги будут играть стыковые матчи против 13-го и 14-го клубов УПЛ.
Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь". За обоими клубами закрепили места в элите украинского футбола на время, когда они смогут полноценно возобновить свою спортивную деятельность.
Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
|Пятница, 19 мая
|14:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|КОЛОС
|15:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|КРИВБАСС
|17:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ВЕРЕС
|Суббота, 20 мая
|13:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|МИНАЙ
|14:00
|ЗАРЯ
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|15:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ДИНАМО
|Воскресенье, 21 мая
|15:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ
|17:00
|РУХ
|_:_
|ЛЬВОВ
Таблица УПЛ после 26 тура
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