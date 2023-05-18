УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 27-го тура Чемпионата Украины по футболу

"Шахтер", "Днепр-1" и "Заря" продолжают вести борьбу за "золото" и путевки в Лигу чемпионов.

19 – 21 мая состоятся матчи 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Он начнется тремя поединками в пятницу. В частности, "Днепр-1" сыграет с "Колосом", а "Шахтер" встретится с "Вересом".

В субботу "Заря" померяется силами с "Ингульцом", а "Динамо" на выезде сразится с "Александрией".

На воскресенье запланировано еще два матча – харьковское и львовское дерби.

За четыре тура до завершения чемпионата в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 63 очка. На второй строчке – "Днепр-1" (61). На третьем месте – "Заря" (58). На четвертой позиции – "Динамо" (50).

Поединки 28-го тура УПЛ состоятся 24 – 25 мая.

В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.

Последние два клуба по итогам сезона УПЛ-2022/23 понизятся в классе, их места займут две лучшие команды Первой лиги (киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье" ). Третье и четвертое места Первой лиги будут играть стыковые матчи против 13-го и 14-го клубов УПЛ.

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь". За обоими клубами закрепили места в элите украинского футбола на время, когда они смогут полноценно возобновить свою спортивную деятельность.

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

Таблица УПЛ после 26 тура

Турнирная таблица УПЛ после 26 тура / Фото: flashscore.ua

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