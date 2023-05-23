УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 28-го тура Чемпионата Украины по футболу

За три тура до финиша упорная борьба за титул и путевки в Лигу чемпионов продолжается.
24 – 25 мая состоятся матчи 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.
В среду "Динамо" сыграет с "Колосом", "Днепр-1" встретится с "Ворсклой", "Верес" померяется силами с "Александрией", а в центральном поединке тура будут сильнейшего будут определять "Заря" и "Шахтер".
На четверг запланировано еще четыре матча: "Минай" – "Рух", "Ингулец" – "Металлист 1925", "Львов" – "Черноморец" и "Кривбасс" – "Металлист".
- За три тура до завершения чемпионата в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 66 очков. На второй строчке – "Днепр-1" (64). На третьем месте – "Заря" (61). На четвертой позиции – "Динамо" (53).
- Поединки предпоследнего, 29-го тура УПЛ состоятся 28 – 29 мая.
- В сезоне-2022/23 принимают участие 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 4 июня.
- Последние два клуба по итогам сезона УПЛ-2022/23 ("Львов" и еще кто-то) понизятся в классе, их места займут две лучшие команды Первой лиги (киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье" ). Третье и четвертое места Первой лиги будут играть стыковые матчи против 13-го и 14-го клубов УПЛ.
Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь". За обоими клубами закрепили места в элите украинского футбола на время, когда они смогут полноценно возобновить свою спортивную деятельность.
Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
|Среда, 24 мая
|13:00
|КОЛОС
|_:_
|ДИНАМО
|13:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:00
|ВЕРЕС
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|17:00
|ЗАРЯ
|_:_
|ШАХТЕР
|Четверг, 25 мая
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|РУХ
|14:00
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|14:00
|ЛЬВОВ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|15:00
|КРИВБАСС
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ
Таблица УПЛ после 27 тура
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