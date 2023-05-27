УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Украины по футболу

28 – 29 мая состоятся матчи 29-го тура украинской Премьер-лиги ( УПЛ ) сезона-2022/23.

В центральном поединке тура в воскресенье сойдутся "Шахтер" и "Днепр-1". Дончанам достаточно не проиграть эту встречу, чтобы досрочно завоевать чемпионский титул.

В тот же день "Заря" на выезде сыграет с "Александрией". Луганчане продолжают борьбу за "серебро" и путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, тогда как команда Руслана Ротаня претендует на место в Лиге конференций.

На понедельник запланировано еще шесть матчей, в главном из которых "Динамо" померяется силами с "Вересом".

За два тура до завершения чемпионата в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 69 очков. На второй строчке – "Днепр-1" (64). На третьем месте – "Заря" (61). На четвертой позиции – "Динамо" (56).

Поединки заключительного, 30-го тура УПЛ пройдут 4 июня.

Последние два клуба по итогам сезона УПЛ-2022/23 ( "Львов" и еще кто-то) понизятся в классе, их места займут две лучшие команды Первой лиги (киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье" ).

и еще кто-то) понизятся в классе, их места займут две лучшие команды Первой лиги (киевская и житомирское ). Третье и четвертое места Первой лиги (ЛНЗ Черкассы и запорожский "Металлург") сыграют в стыковых матчах за выход в элтиный дивизион против 14-го и 13-го клубов УПЛ соответственно.

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь". За обоими клубами закрепили места в элите украинского футбола на время, когда они смогут полноценно возобновить свою спортивную деятельность.

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

Таблица УПЛ после 28 тура

Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Подсанкционный экс-капитан сборной Украины по футболу Тимощук попался на подделке документов в Румынии

Без Зинченко: стало известно, кого вызвали в сборную Украины на июньские матчи отбора Евро-2024

Выехали за границу и не вернулись: Минмолодежьспорта обнародовало список спортсменов-беглецов