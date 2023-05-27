УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Украины по футболу

"Шахтеру" хватит ничьей в поединке с "Днепром-1", чтобы оформить чемпионство.
28 – 29 мая состоятся матчи 29-го тура украинской Премьер-лиги ( УПЛ ) сезона-2022/23.
В центральном поединке тура в воскресенье сойдутся "Шахтер" и "Днепр-1". Дончанам достаточно не проиграть эту встречу, чтобы досрочно завоевать чемпионский титул.
В тот же день "Заря" на выезде сыграет с "Александрией". Луганчане продолжают борьбу за "серебро" и путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, тогда как команда Руслана Ротаня претендует на место в Лиге конференций.
На понедельник запланировано еще шесть матчей, в главном из которых "Динамо" померяется силами с "Вересом".
- За два тура до завершения чемпионата в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 69 очков. На второй строчке – "Днепр-1" (64). На третьем месте – "Заря" (61). На четвертой позиции – "Динамо" (56).
- Поединки заключительного, 30-го тура УПЛ пройдут 4 июня.
- Последние два клуба по итогам сезона УПЛ-2022/23 ("Львов" и еще кто-то) понизятся в классе, их места займут две лучшие команды Первой лиги (киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье" ).
- Третье и четвертое места Первой лиги (ЛНЗ Черкассы и запорожский "Металлург") сыграют в стыковых матчах за выход в элтиный дивизион против 14-го и 13-го клубов УПЛ соответственно.
Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь". За обоими клубами закрепили места в элите украинского футбола на время, когда они смогут полноценно возобновить свою спортивную деятельность.
Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
|Воскресенье, 28 мая
|15:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ДНЕПР-1
|15:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ЗАРЯ
|Понедельник, 29 мая
|15:00
|ДИНАМО
|_:_
|ВЕРЕС
|15:00
|МЕТАЛЛИСТ
|_:_
|МИНАЙ
|15:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|КОЛОС
|15:00
|ЛЬВОВ
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|15:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|РУХ
|15:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|КРИВБАСС
Таблица УПЛ после 28 тура
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