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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Украины по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Украины по футболу

"Шахтер" — "Днепр-1" / Фото: scdnipro1.com.ua

"Шахтеру" хватит ничьей в поединке с "Днепром-1", чтобы оформить чемпионство.

28 – 29 мая состоятся матчи 29-го тура украинской Премьер-лиги ( УПЛ ) сезона-2022/23.

В центральном поединке тура в воскресенье сойдутся "Шахтер" и "Днепр-1". Дончанам достаточно не проиграть эту встречу, чтобы досрочно завоевать чемпионский титул.

В тот же день "Заря" на выезде сыграет с "Александрией". Луганчане продолжают борьбу за "серебро" и путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, тогда как команда Руслана Ротаня претендует на место в Лиге конференций.

На понедельник запланировано еще шесть матчей, в главном из которых "Динамо" померяется силами с "Вересом".

  • За два тура до завершения чемпионата в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 69 очков. На второй строчке – "Днепр-1" (64). На третьем месте – "Заря" (61). На четвертой позиции – "Динамо" (56).
  • Поединки заключительного, 30-го тура УПЛ пройдут 4 июня.
  • Последние два клуба по итогам сезона УПЛ-2022/23 ("Львов" и еще кто-то) понизятся в классе, их места займут две лучшие команды Первой лиги (киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье" ).
  • Третье и четвертое места Первой лиги (ЛНЗ Черкассы и запорожский "Металлург") сыграют в стыковых матчах за выход в элтиный дивизион против 14-го и 13-го клубов УПЛ соответственно.

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь". За обоими клубами закрепили места в элите украинского футбола на время, когда они смогут полноценно возобновить свою спортивную деятельность.

Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
Воскресенье, 28 мая
15:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
15:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ звезда ЗАРЯ
Понедельник, 29 мая
15:00 ДИНАМО Динамо _:_ Вереск ВЕРЕС
15:00 МЕТАЛЛИСТ _:_ проходы МИНАЙ
15:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ колос КОЛОС
15:00 ЛЬВОВ Львов _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
15:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ движение РУХ
15:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ КРИВБАСС

Таблица УПЛ после 28 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
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