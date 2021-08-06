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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

Один из поединков тура перенесен.

Чемпионат Украины по футболу набирает обороты после летнего перерыва. В пятницу, 6 августа, стартует 3-й тур украинской Премьер-лиги (УПЛ). Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков.

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  • Матчи 3-го тура состоятся 13-18 августа.
  • В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.
  • Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Пятница, 6 августа
19:30 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
Суббота, 7 августа
17:00 РУХ движение _:_ Верес ВЕРЕС
19:30 ШАХТЕР Шахтер _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
19:30 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ Мариуполь МАРИУПОЛЬ
Воскресенье, 8 августа
19:30 ЗАРЯ звезда _:_ Динамо ДИНАМО
19:30 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Львов ЛЬВОВ
Понедельник, 9 августа
19:30 ДЕСНА конечно _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
Перенесен
  МИНАЙ проходы _:_ колос КОЛОС
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