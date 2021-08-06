УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

Один из поединков тура перенесен.
Чемпионат Украины по футболу набирает обороты после летнего перерыва. В пятницу, 6 августа, стартует 3-й тур украинской Премьер-лиги (УПЛ). Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков.
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- Матчи 3-го тура состоятся 13-18 августа.
- В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Пятница, 6 августа
|19:30
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|Суббота, 7 августа
|17:00
|РУХ
|_:_
|ВЕРЕС
|19:30
|ШАХТЕР
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|19:30
|ДНЕПР-1
|_:_
|МАРИУПОЛЬ
|Воскресенье, 8 августа
|19:30
|ЗАРЯ
|_:_
|ДИНАМО
|19:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|ЛЬВОВ
|Понедельник, 9 августа
|19:30
|ДЕСНА
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|Перенесен
|МИНАЙ
|_:_
|КОЛОС