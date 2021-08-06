УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

Один из поединков тура перенесен.

Чемпионат Украины по футболу набирает обороты после летнего перерыва. В пятницу, 6 августа, стартует 3-й тур украинской Премьер-лиги (УПЛ). Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков.

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Матчи 3-го тура состоятся 13-18 августа.

В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Пятница, 6 августа 19:30 МЕТАЛЛИСТ 1925 _:_ ЧЕРНОМОРЕЦ Суббота, 7 августа 17:00 РУХ _:_ ВЕРЕС 19:30 ШАХТЕР _:_ АЛЕКСАНДРИЯ 19:30 ДНЕПР-1 _:_ МАРИУПОЛЬ Воскресенье, 8 августа 19:30 ЗАРЯ _:_ ДИНАМО 19:30 ВОРСКЛА _:_ ЛЬВОВ Понедельник, 9 августа 19:30 ДЕСНА _:_ ИНГУЛЕЦ Перенесен МИНАЙ _:_ КОЛОС

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