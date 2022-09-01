УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

2 - 5 сентября состоятся игры третьего тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
Со 2-го по 5 сентября будут сыграны матчи 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).
Они будут предшествовать старту наших клубов в групповом этапе еврокубков. Уже 6 сентября донецкий "Шахтер" в Германии проведет выездную встречу Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига".
В свою очередь, киевское "Динамо" 8 сентября начнет групповой раунд Лиги Европы поединком против "Фенербахче" в Стамбуле. В этот же день "Днепр-1" сыграет с нидерландским АЗ в Лиге конференций.
В центральном матче третьего тура УПЛ сойдутся "Заря" и "Динамо". Это противостояние состоится в субботу, 3 сентября. Начало игры - в 13:00.
Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены. Ранее матч 1-го тура УПЛ между "Рухом" и "Металлистом" трижды прерывали из-за воздушной тревоги.
- Матчи 4-го тура УПЛ состоятся 9 - 12 сентября.
- В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
- Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".
- Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Пятница, 2 сентября
|17:00
|РУХ
|_:_
|ШАХТЕР
|Суббота, 3 сентября
|13:00
|ЗАРЯ
|_:_
|ДИНАМО
|13:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|ВЕРЕС
|15:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ВОРСКЛА
|Воскресенье, 4 сентября
|15:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|17:00
|КРИВБАСС
|_:_
|ЛЬВОВ
|Понедельник, 5 сентября
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|КОЛОС
|15:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ
Таблица УПЛ после 2 тура
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