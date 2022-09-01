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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

Фото: ФК Динамо Киев

2 - 5 сентября состоятся игры третьего тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

Со 2-го по 5 сентября будут сыграны матчи 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Они будут предшествовать старту наших клубов в групповом этапе еврокубков. Уже 6 сентября донецкий "Шахтер" в Германии проведет выездную встречу Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига".

В свою очередь, киевское "Динамо" 8 сентября начнет групповой раунд Лиги Европы поединком против "Фенербахче" в Стамбуле. В этот же день "Днепр-1" сыграет с нидерландским АЗ в Лиге конференций.

В центральном матче третьего тура УПЛ сойдутся "Заря" и "Динамо". Это противостояние состоится в субботу, 3 сентября. Начало игры - в 13:00.

Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены. Ранее матч 1-го тура УПЛ между "Рухом" и "Металлистом" трижды прерывали из-за воздушной тревоги.

  • Матчи 4-го тура УПЛ состоятся 9 - 12 сентября.
  • В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
  • Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".
  • Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
 
Пятница, 2 сентября
17:00 РУХ движение _:_ Шахтер ШАХТЕР
Суббота, 3 сентября
13:00 ЗАРЯ звезда _:_ Динамо ДИНАМО
13:00 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ Вереск ВЕРЕС
15:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ Ворскла ВОРСКЛА
Воскресенье, 4 сентября
15:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
17:00 КРИВБАСС _:_ Львов ЛЬВОВ
Понедельник, 5 сентября
13:00 МИНАЙ проходы _:_ колос КОЛОС
15:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ МЕТАЛЛИСТ

Таблица УПЛ после 2 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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