УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Украины по футболу

Игры растянутся почти на неделю.

Чемпионат Украины по футболу набирает обороты после летнего перерыва. В пятницу, 13 августа, стартует 4-й тур украинской Премьер-лиги (УПЛ). Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков.

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Матчи 5-го тура состоятся 20-23 августа.

В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Пятница, 13 августа 19:30 ШАХТЕР _:_ МЕТАЛЛИСТ 1925 Суббота, 14 августа 17:00 ВЕРЕС _:_ ВОРСКЛА 19:30 ЗАРЯ _:_ МИНАЙ 19:30 ДЕСНА _:_ ДНЕПР-1 Воскресенье, 15 августа 17:00 КОЛОС _:_ РУХ 19:30 ЛЬВОВ _:_ АЛЕКСАНДРИЯ Понедельник, 16 августа 19:00 МАРИУПОЛЬ _:_ ЧЕРНОМОРЕЦ Среда, 18 августа 19:30 ИНГУЛЕЦ _:_ ДИНАМО

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