УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Украины по футболу

Игры растянутся почти на неделю.
Чемпионат Украины по футболу набирает обороты после летнего перерыва. В пятницу, 13 августа, стартует 4-й тур украинской Премьер-лиги (УПЛ). Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков.
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- Матчи 5-го тура состоятся 20-23 августа.
- В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Пятница, 13 августа
|19:30
|ШАХТЕР
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|Суббота, 14 августа
|17:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ВОРСКЛА
|19:30
|ЗАРЯ
|_:_
|МИНАЙ
|19:30
|ДЕСНА
|_:_
|ДНЕПР-1
|Воскресенье, 15 августа
|17:00
|КОЛОС
|_:_
|РУХ
|19:30
|ЛЬВОВ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|Понедельник, 16 августа
|19:00
|МАРИУПОЛЬ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|Среда, 18 августа
|19:30
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|ДИНАМО