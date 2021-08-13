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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Украины по футболу

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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Украины по футболу

upl.ua

Игры растянутся почти на неделю.

Чемпионат Украины по футболу набирает обороты после летнего перерыва. В пятницу, 13 августа, стартует 4-й тур украинской Премьер-лиги (УПЛ). Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков.

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  • Матчи 5-го тура состоятся 20-23 августа.
  • В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.
  • Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Пятница, 13 августа
19:30 ШАХТЕР Шахтер _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925
Суббота, 14 августа
17:00 ВЕРЕС Верес _:_ Ворскла ВОРСКЛА
19:30 ЗАРЯ звезда _:_ проходы МИНАЙ
19:30 ДЕСНА конечно _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
Воскресенье, 15 августа
17:00 КОЛОС колос _:_ движение РУХ
19:30 ЛЬВОВ Львов _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
Понедельник, 16 августа
19:00 МАРИУПОЛЬ Мариуполь _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
Среда, 18 августа
19:30 ИНГУЛЕЦ Ингулец _:_ Динамо ДИНАМО
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