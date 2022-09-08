УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Украины по футболу

С 9-го по 12 сентября будут сыграны матчи 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Они будут предшествовать поединкам наших клубов во втором туре группового этапа еврокубков.

Донецкий "Шахтер" после сенсационной разгромной победы (4:1) в Лиге чемпионов над "Лейпцигом" во внутреннем первенстве сыграет против "Черноморца".

Киевское "Динамо" после стартового матча группового раунда Лиги Европы в Стамбуле против "Фенербахче" попытается реабилитироваться перед своими фанатами за провальный старт в новом сезоне УПЛ. Подопечные Мирчи Луческу начали чемпионат с двух поражений. "Бело-синие" проиграли "Днепру-1" (0:3) и луганской "Заре" (2:3) и перед четвертым туром занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

После трех сыгранных туров в Чемпионате Украины лидирует "Заря" - 9 очков. Следом идут "Металлист", "Колос" и "Шахтер" (у всех трех - по 7 баллов).

Матчи 5-го тура УПЛ пройдут 1 октября (базовая дата) после международной паузы. 16 сентября сборная Украины соберется в Варшаве для подготовки к трем заключительным поединкам Лиги наций . "Сине-желтые" сыграют с Шотландией 21-го и 27 сентября и с Арменией - 24-го.

. "Сине-желтые" сыграют с Шотландией 21-го и 27 сентября и с Арменией - 24-го. В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Пятница, 9 сентября 17:00 РУХ _:_ ЗАРЯ Суббота, 10 сентября 15:00 КРИВБАСС _:_ ВЕРЕС 17:00 ШАХТЕР _:_ ЧЕРНОМОРЕЦ Воскресенье, 11 сентября 13:00 ДНЕПР-1 _:_ МЕТАЛЛИСТ 1925 15:00 КОЛОС _:_ МЕТАЛЛИСТ 17:00 ДИНАМО _:_ ЛЬВОВ Понедельник, 12 сентября 13:00 ВОРСКЛА _:_ АЛЕКСАНДРИЯ 15:00 ИНГУЛЕЦ _:_ МИНАЙ

Таблица УПЛ после 3 тура

Фото: flashscore.ua

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