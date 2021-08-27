УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Украины по футболу, таблица

Команды сыграют последние поединки перед перерывом на игры сборных.
В Чемпионате Украины по футболу плотность в верхней части турнирной таблицы продолжает радовать глаз. 27-29 августа состоятся матчи 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков.
Также смотрите: где смотреть "Динамо" - "Колос" и другие матчи 6-го тура УПЛ
- Матчи 7-го тура назначены на 11 сентября.
- В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Пятница, 27 августа
|19:30
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|Суббота, 28 августа
|14:00
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|МАРИУПОЛЬ
|17:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ДНЕПР-1
|19:30
|ДИНАМО
|_:_
|КОЛОС
|Воскресенье, 29 августа
|14:00
|ДЕСНА
|_:_
|ВЕРЕС
|17:00
|МИНАЙ
|_:_
|ШАХТЕР
|19:30
|ЗАРЯ
|_:_
|ВОРСКЛА
|19:30
|РУХ
|_:_
|ЛЬВОВ
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ ПОСЛЕ 5 ТУРОВ