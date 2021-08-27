УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Украины по футболу, таблица

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Украины по футболу, таблица

Команды сыграют последние поединки перед перерывом на игры сборных.

В Чемпионате Украины по футболу плотность в верхней части турнирной таблицы продолжает радовать глаз. 27-29 августа состоятся матчи 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков.

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Матчи 7-го тура назначены на 11 сентября.

В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Пятница, 27 августа 19:30 ЧЕРНОМОРЕЦ _:_ АЛЕКСАНДРИЯ Суббота, 28 августа 14:00 ИНГУЛЕЦ _:_ МАРИУПОЛЬ 17:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 _:_ ДНЕПР-1 19:30 ДИНАМО _:_ КОЛОС Воскресенье, 29 августа 14:00 ДЕСНА _:_ ВЕРЕС 17:00 МИНАЙ _:_ ШАХТЕР 19:30 ЗАРЯ _:_ ВОРСКЛА 19:30 РУХ _:_ ЛЬВОВ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ ПОСЛЕ 5 ТУРОВ

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