Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Украины по футболу, таблица

Дата публикации
Просмотры
21
УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Украины по футболу, таблица

upl.ua

Команды сыграют последние поединки перед перерывом на игры сборных.

В Чемпионате Украины по футболу плотность в верхней части турнирной таблицы продолжает радовать глаз. 27-29 августа состоятся матчи 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков.

Также смотрите: где смотреть "Динамо" - "Колос" и другие матчи 6-го тура УПЛ

  • Матчи 7-го тура назначены на 11 сентября.
  • В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.
  • Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Пятница, 27 августа
19:30 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
Суббота, 28 августа
14:00 ИНГУЛЕЦ Ингулец _:_ Мариуполь МАРИУПОЛЬ
17:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
19:30 ДИНАМО Динамо _:_ колос КОЛОС
Воскресенье, 29 августа
14:00 ДЕСНА конечно _:_ Верес ВЕРЕС
17:00 МИНАЙ проходы _:_ Шахтер ШАХТЕР
19:30 ЗАРЯ звезда _:_ Ворскла ВОРСКЛА
19:30 РУХ движение _:_ Львов ЛЬВОВ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ ПОСЛЕ 5 ТУРОВ

©
Следующая публикация