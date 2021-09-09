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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

ФК Динамо Киев

"Динамо", "Шахтер" и "Заря" проведут генеральную репетицию перед стартом в еврокубковой осени.

В пятницу, 10 сентября, Чемпионат Украины по футболу возобновится после международной паузы. 10-13 сентября будут сыграны матчи 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Вашему вниманию календарь и результаты всех поединков.

  • После шести туров лидирует в УПЛ с 16 очками "Динамо". "Шахтер" (13) - на втором месте, "Днепр-1" (13) - на третьем, "Десна" (12) - четвертая.
  • 14-16 сентября украинские клубы стартуют на групповом этапе еврокубков. "Динамо" и "Шахтер" - в Лиге чемпионов, а "Заря" - в Лиге конференций.
  • Матчи 8-го тура УПЛ запланированы на 17-19 сентября.
  • В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.
  • Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
Пятница, 10 сентября
19:30 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
Суббота, 11 сентября
14:00 РУХ движение _:_ звезда ЗАРЯ
17:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ Динамо ДИНАМО
19:30 ШАХТЕР Шахтер _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
Воскресенье, 12 сентября
14:00 МИНАЙ проходы _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
17:00 КОЛОС колос _:_ Мариуполь МАРИУПОЛЬ
19:30 ВОРСКЛА Ворскла _:_ конечно ДЕСНА
Понедельник, 13 сентября
19:30 ВЕРЕС Верес _:_ Львов ЛЬВОВ

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