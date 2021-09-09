УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

"Динамо", "Шахтер" и "Заря" проведут генеральную репетицию перед стартом в еврокубковой осени.

В пятницу, 10 сентября, Чемпионат Украины по футболу возобновится после международной паузы. 10-13 сентября будут сыграны матчи 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Вашему вниманию календарь и результаты всех поединков.

После шести туров лидирует в УПЛ с 16 очками "Динамо". "Шахтер" (13) - на втором месте, "Днепр-1" (13) - на третьем, "Десна" (12) - четвертая.

14-16 сентября украинские клубы стартуют на групповом этапе еврокубков. "Динамо" и "Шахтер" - в Лиге чемпионов, а "Заря" - в Лиге конференций.

Матчи 8-го тура УПЛ запланированы на 17-19 сентября.

В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

ТАБЛИЦА УПЛ ПОСЛЕ 6 ТУРОВ

upl.ua

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