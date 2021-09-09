УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

"Динамо", "Шахтер" и "Заря" проведут генеральную репетицию перед стартом в еврокубковой осени.
В пятницу, 10 сентября, Чемпионат Украины по футболу возобновится после международной паузы. 10-13 сентября будут сыграны матчи 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Вашему вниманию календарь и результаты всех поединков.
- После шести туров лидирует в УПЛ с 16 очками "Динамо". "Шахтер" (13) - на втором месте, "Днепр-1" (13) - на третьем, "Десна" (12) - четвертая.
- 14-16 сентября украинские клубы стартуют на групповом этапе еврокубков. "Динамо" и "Шахтер" - в Лиге чемпионов, а "Заря" - в Лиге конференций.
- Матчи 8-го тура УПЛ запланированы на 17-19 сентября.
- В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Пятница, 10 сентября
|19:30
|АЛЕКСАНДРИЯ
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|ИНГУЛЕЦ
|Суббота, 11 сентября
|14:00
|РУХ
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|ЗАРЯ
|17:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
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|ДИНАМО
|19:30
|ШАХТЕР
|_:_
|ДНЕПР-1
|Воскресенье, 12 сентября
|14:00
|МИНАЙ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|17:00
|КОЛОС
|_:_
|МАРИУПОЛЬ
|19:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|ДЕСНА
|Понедельник, 13 сентября
|19:30
|ВЕРЕС
|_:_
|ЛЬВОВ
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