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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Украины по футболу

ФК Шахтер

В этот уикенд "Динамо" примет "Александрию", а "Шахтер" встретится с "Мариуполем".

С 17-го по 19 сентября будут сыграны матчи 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Вашему вниманию календарь и результаты всех поединков.

  • После семи туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 19 очками. "Шахтер" (16) - на втором месте, "Александрия" (14) - на третьем, "Десна" (13) - четвертая.
  • В среду, 22 сентября, "Динамо" и "Шахтер" сойдутся в битве за Суперкубок Украины. Также в этот день состоятся поединки 1/16 финала Кубка Украины.
  • Матчи 9-го тура УПЛ запланированы на 24-27 сентября.
  • В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.
  • Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Пятница, 17 сентября
19:30 ДЕСНА конечно _:_ движение РУХ
Суббота, 18 сентября
14:00 ИНГУЛЕЦ Ингулец _:_ колос КОЛОС
17:00 МАРИУПОЛЬ Мариуполь _:_ Шахтер ШАХТЕР
17:00 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ Верес ВЕРЕС
19:30 ДИНАМО Динамо _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
Воскресенье, 19 сентября
17:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ проходы МИНАЙ
19:30 ЗАРЯ звезда _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
19:30 ЛЬВОВ Львов _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925

ТАБЛИЦА УПЛ ПОСЛЕ 7 ТУРОВ

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