УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Украины по футболу

В этот уикенд "Динамо" примет "Александрию", а "Шахтер" встретится с "Мариуполем".
С 17-го по 19 сентября будут сыграны матчи 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Вашему вниманию календарь и результаты всех поединков.
- После семи туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 19 очками. "Шахтер" (16) - на втором месте, "Александрия" (14) - на третьем, "Десна" (13) - четвертая.
- В среду, 22 сентября, "Динамо" и "Шахтер" сойдутся в битве за Суперкубок Украины. Также в этот день состоятся поединки 1/16 финала Кубка Украины.
- Матчи 9-го тура УПЛ запланированы на 24-27 сентября.
- В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Пятница, 17 сентября
|19:30
|ДЕСНА
|_:_
|РУХ
|Суббота, 18 сентября
|14:00
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|КОЛОС
|17:00
|МАРИУПОЛЬ
|_:_
|ШАХТЕР
|17:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|ВЕРЕС
|19:30
|ДИНАМО
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|Воскресенье, 19 сентября
|17:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|МИНАЙ
|19:30
|ЗАРЯ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|19:30
|ЛЬВОВ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
ТАБЛИЦА УПЛ ПОСЛЕ 7 ТУРОВ