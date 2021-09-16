УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Украины по футболу

В этот уикенд "Динамо" примет "Александрию", а "Шахтер" встретится с "Мариуполем".

С 17-го по 19 сентября будут сыграны матчи 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Вашему вниманию календарь и результаты всех поединков.

После семи туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 19 очками. "Шахтер" (16) - на втором месте, "Александрия" (14) - на третьем, "Десна" (13) - четвертая.

В среду, 22 сентября, "Динамо" и "Шахтер" сойдутся в битве за Суперкубок Украины. Также в этот день состоятся поединки 1/16 финала Кубка Украины .

. Матчи 9-го тура УПЛ запланированы на 24-27 сентября.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

ТАБЛИЦА УПЛ ПОСЛЕ 7 ТУРОВ

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