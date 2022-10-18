УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Украины по футболу

18 - 20 октября состоятся игры восьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
С 18-го по 20 октября будут сыграны матчи 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).
Откроется он во вторник поединком между "Львовом" и "Вересом".
На следующий день лидер чемпионата, "Днепр-1", встретится с "Ингульцом". А донецкий "Шахтер", который в прошлом уик-энде в ярком матче обыграл киевское "Динамо", сыграет против "Колоса".
В четверг закроет восьмой тур УПЛ дуэль "Динамо" и харьковского "Металлиста".
Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.
- После семи туров в Чемпионате Украины лидирует "Днепр-1", набравший 18 очков из 18 возможных. Вторую строчку с 16 баллами занимает "Шахтер". На третьем месте - "Металлист" (13). "Динамо" с 9 пунктами идет только 9-м.
- Матчи 9-го тура УПЛ состоятся 22 - 24 октября.
- В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
- Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".
- Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Вторник, 18 октября
|13:00
|ЛЬВОВ
|_:_
|ВЕРЕС
|15:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ЗАРЯ
|15:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|КРИВБАСС
|Среда, 19 октября
|13:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|РУХ
|15:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|МИНАЙ
|17:00
|ШАХТЕР
|_:_
|КОЛОС
|Четверг, 20 октября
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ
Таблица УПЛ после 7 тура
Читайте также:
Андрей Шевченко сорвал овации речью о войне в Украине на церемонии вручения "Золотого мяча" (видео)
Помогли два удаления: "Днепр-1" на последних секундах вырвал победу и продолжает лидировать в УПЛ
Со своей половины поля: Ярмоленко отличился красивым ассистом в чемпионате ОАЭ (видео)