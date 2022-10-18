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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Украины по футболу

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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Украины по футболу

Фото: ФК Шахтер

18 - 20 октября состоятся игры восьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

С 18-го по 20 октября будут сыграны матчи 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Откроется он во вторник поединком между "Львовом" и "Вересом".

На следующий день лидер чемпионата, "Днепр-1", встретится с "Ингульцом". А донецкий "Шахтер", который в прошлом уик-энде в ярком матче обыграл киевское "Динамо", сыграет против "Колоса".

В четверг закроет восьмой тур УПЛ дуэль "Динамо" и харьковского "Металлиста".

Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

  • После семи туров в Чемпионате Украины лидирует "Днепр-1", набравший 18 очков из 18 возможных. Вторую строчку с 16 баллами занимает "Шахтер". На третьем месте - "Металлист" (13). "Динамо" с 9 пунктами идет только 9-м.
  • Матчи 9-го тура УПЛ состоятся 22 - 24 октября.
  • В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
  • Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".
  • Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Вторник, 18 октября
13:00 ЛЬВОВ Львов _:_ Вереск ВЕРЕС
15:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ звезда ЗАРЯ
15:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ КРИВБАСС
Среда, 19 октября
13:00 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
13:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ движение РУХ
15:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ проходы МИНАЙ
17:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ колос КОЛОС
Четверг, 20 октября
17:00 ДИНАМО Динамо _:_ МЕТАЛЛИСТ

Таблица УПЛ после 7 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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