УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

В этот уикенд "Шахтер" в Киеве примет "Верес", а "Динамо" во Львове сыграет против "Руха".
С 24-го по 27 сентября будут сыграны матчи 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков.
- После восьми туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 22 очками. "Шахтер" (19) - на втором месте, "Десна" (16) - на третьем, "Днепр-1" (16) - четвертый.
- 28-29 сентября украинские гранды проведут поединки 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Во вторник "Шахтер" на НСК "Олимпийский" примет миланский "Интер", а в среду "Динамо" в Мюнхене сыграет с "Баварией". В четверг, 30 сентября, "Заря" в Запорожье встретится с итальянской "Ромой" в Лиге конференций.
- Матчи 10-го тура УПЛ запланировано на 1-3 октября.
- В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Пятница, 24 сентября
|19:30
|КОЛОС
|_:_
|ВОРСКЛА
|Суббота, 25 сентября
|14:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|МАРИУПОЛЬ
|17:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ВЕРЕС
|19:30
|РУХ
|_:_
|ДИНАМО
|Воскресенье, 26 сентября
|14:00
|МИНАЙ
|_:_
|ЛЬВОВ
|17:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|ЗАРЯ
|19:30
|ДЕСНА
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|Понедельником, 27 сентября
|19:30
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
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