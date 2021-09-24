УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

В этот уикенд "Шахтер" в Киеве примет "Верес", а "Динамо" во Львове сыграет против "Руха".

С 24-го по 27 сентября будут сыграны матчи 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков.

После восьми туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 22 очками. "Шахтер" (19) - на втором месте, "Десна" (16) - на третьем, "Днепр-1" (16) - четвертый.

28-29 сентября украинские гранды проведут поединки 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Во вторник "Шахтер" на НСК "Олимпийский" примет миланский "Интер", а в среду "Динамо" в Мюнхене сыграет с "Баварией". В четверг, 30 сентября, "Заря" в Запорожье встретится с итальянской "Ромой" в Лиге конференций.

Матчи 10-го тура УПЛ запланировано на 1-3 октября.

В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

ТАБЛИЦА УПЛ ПОСЛЕ 8 ТУРОВ

upl.ua

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