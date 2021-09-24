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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

ФК Шахтер

В этот уикенд "Шахтер" в Киеве примет "Верес", а "Динамо" во Львове сыграет против "Руха".

С 24-го по 27 сентября будут сыграны матчи 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков.

  • После восьми туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 22 очками. "Шахтер" (19) - на втором месте, "Десна" (16) - на третьем, "Днепр-1" (16) - четвертый.
  • 28-29 сентября украинские гранды проведут поединки 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Во вторник "Шахтер" на НСК "Олимпийский" примет миланский "Интер", а в среду "Динамо" в Мюнхене сыграет с "Баварией". В четверг, 30 сентября, "Заря" в Запорожье встретится с итальянской "Ромой" в Лиге конференций.
  • Матчи 10-го тура УПЛ запланировано на 1-3 октября.
  • В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.
  • Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Пятница, 24 сентября
19:30 КОЛОС колос _:_ Ворскла ВОРСКЛА
Суббота, 25 сентября
14:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Мариуполь МАРИУПОЛЬ
17:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Верес ВЕРЕС
19:30 РУХ движение _:_ Динамо ДИНАМО
Воскресенье, 26 сентября
14:00 МИНАЙ проходы _:_ Львов ЛЬВОВ
17:00 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ звезда ЗАРЯ
19:30 ДЕСНА конечно _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925
Понедельником, 27 сентября
19:30 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ

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