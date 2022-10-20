УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

Игра "Шахтера" с "Минаем" была перенесена на неопределенный срок.

С 22-го по 24 октября состоятся матчи девятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Откроется тур в субботу поединком "Александрии" и "Львова".

В воскресенье киевское "Динамо" встретится с полтавской "Ворсклой", а лидер чемпионата "Днепр-1" померяется силами с харьковским "Металлистом".

Матч "Минай" - "Шахтер" перенесли по просьбе "горняков" из-за интенсивного графика команды Игоря Йовичевича. Во вторник, 25 октября, дончане в Шотландии сыграют в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов против "Селтика".

Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

После восьми туров в Чемпионате Украины образовалось двоевластие: "Днепр-1" и "Шахтер" набрали по 19 очков. Третью строчку с 14 баллами занимает "Верес". В свою очередь, "Динамо" с 9 пунктами идет только 8-м.

Матчи 10-го тура УПЛ состоятся 28 - 31 октября.

В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Таблица УПЛ после 8 тура

Фото: flashscore.ua

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