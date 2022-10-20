УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

Игра "Шахтера" с "Минаем" была перенесена на неопределенный срок.
С 22-го по 24 октября состоятся матчи девятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.
Откроется тур в субботу поединком "Александрии" и "Львова".
В воскресенье киевское "Динамо" встретится с полтавской "Ворсклой", а лидер чемпионата "Днепр-1" померяется силами с харьковским "Металлистом".
Матч "Минай" - "Шахтер" перенесли по просьбе "горняков" из-за интенсивного графика команды Игоря Йовичевича. Во вторник, 25 октября, дончане в Шотландии сыграют в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов против "Селтика".
Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.
- После восьми туров в Чемпионате Украины образовалось двоевластие: "Днепр-1" и "Шахтер" набрали по 19 очков. Третью строчку с 14 баллами занимает "Верес". В свою очередь, "Динамо" с 9 пунктами идет только 8-м.
- Матчи 10-го тура УПЛ состоятся 28 - 31 октября.
- В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
- Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".
- Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Суббота, 22 октября
|13:00
|МИНАЙ
|перенесен
|ШАХТЕР
|15:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ЛЬВОВ
|Воскресенье, 23 октября
|13:00
|ДИНАМО
|_:_
|ВОРСКЛА
|13:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ЗАРЯ
|13:00
|МЕТАЛЛИСТ
|_:_
|ДНЕПР-1
|15:00
|РУХ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|Понедельник, 24 октября
|13:00
|КРИВБАСС
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|15:00
|КОЛОС
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
Таблица УПЛ после 8 тура
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