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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

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УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

Фото: СК Днепр-1

Игра "Шахтера" с "Минаем" была перенесена на неопределенный срок.

С 22-го по 24 октября состоятся матчи девятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Откроется тур в субботу поединком "Александрии" и "Львова".

В воскресенье киевское "Динамо" встретится с полтавской "Ворсклой", а лидер чемпионата "Днепр-1" померяется силами с харьковским "Металлистом".

Матч "Минай" - "Шахтер" перенесли по просьбе "горняков" из-за интенсивного графика команды Игоря Йовичевича. Во вторник, 25 октября, дончане в Шотландии сыграют в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов против "Селтика".

Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

  • После восьми туров в Чемпионате Украины образовалось двоевластие: "Днепр-1" и "Шахтер" набрали по 19 очков. Третью строчку с 14 баллами занимает "Верес". В свою очередь, "Динамо" с 9 пунктами идет только 8-м.
  • Матчи 10-го тура УПЛ состоятся 28 - 31 октября.
  • В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
  • Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".
  • Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Суббота, 22 октября
13:00 МИНАЙ проходы перенесен Шахтер ШАХТЕР
15:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Львов ЛЬВОВ
           
Воскресенье, 23 октября
13:00 ДИНАМО Динамо _:_ Ворскла ВОРСКЛА
13:00 ВЕРЕС Вереск _:_ звезда ЗАРЯ
13:00 МЕТАЛЛИСТ _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
15:00 РУХ движение _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925
Понедельник, 24 октября
13:00 КРИВБАСС _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
15:00 КОЛОС колос _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ

Таблица УПЛ после 8 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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