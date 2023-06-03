УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура Чемпионата Украины по футболу, таблица

Все поединки начнутся одновременно – 4 июня, в 15:00.
В воскресенье, 4 июня, состоятся матчи последнего, 30-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.
По итогам прошлого тура донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу и гарантировал себе участие в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.
Однако судьба "серебра" отечественного первенства и путевки в квалификацию самого престижного евротурнира остается не определенной. Перед заключительным туром "Днепр-1" и "Заря" имеют одинаковое количество очков, но команда Александра Кучера опережает луганчан по дополнительным показателям.
Обладатель "бронзы" УПЛ получит право начать предстоящую кампанию в отборочном раунде Лиги Европы. Киевское "Динамо" застолбило за собой четвертое место, позволяющее сыграть в квалификации Лиги конференций.
Продолжается борьба за пятую позицию и последний еврокубковый билет. Шансы пробиться в квалификацию Лиги конференций сохраняют "Александрия", "Ворскла" и "Кривбасс".
В нижней части турнирной таблицы команды соревнуются за сохранение прописки в элитном дивизионе. По итогам текущего сезона из УПЛ вылетели "Львов" и "Металлист", которые досрочно стали последними. Их места займут две лучшие команды Первой лиги – киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье".
Третье и четвертое места Первой лиги (ЛНЗ Черкассы и запорожский "Металлург") посоревнуются в стыковых поединках за право играть в высшем дивизионе против 14-го и 13-го клубов УПЛ соответственно. Перед последним туром Премьер-лиги сразу семь команд претендуют на попадание в зону переходных матчей.
- Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь". За обоими клубами закрепили места в элите украинского футбола на время, когда они смогут полноценно возобновить свою спортивную деятельность.
Напомним, все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР
|Воскресенье, 4 июня
|15:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ШАХТЕР
|15:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ДИНАМО
|15:00
|МИНАЙ
|_:_
|ЗАРЯ
|15:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|КРИВБАСС
|15:00
|МЕТАЛЛИСТ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|15:00
|РУХ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|15:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|15:00
|КОЛОС
|_:_
|ЛЬВОВ
Таблица УПЛ после 29 тура
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