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УПЛ онлайн: результаты матчей 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
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Время на прочтение
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УПЛ онлайн: результаты матчей 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

Фото: ФК Шахтер

Смотрите результаты всех поединков украинской Премьер-лиги и турнирную таблицу.

С 4 по 6 ноября состоятся матчи одиннадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Откроется тур в пятницу поединком между полтавской "Ворсклой" и "Львовом".

В субботу донецкий "Шахтер" в домашнем матче встретится с "Ингульцем". Накануне "горняки" разгромным поражением от "РБ Лейпцига" вылетели из Лиги чемпионов.

В воскресенье "Днепр-1", который в заключительном туре Лиги конференций проиграл нидерландскому АЗ, будет принимать "Минай". В этот же день киевское "Динамо", потерпевшее очередное поражение в Лиге Европы, сыграет против одесского "Черноморца".

Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

  • После десяти туров в Чемпионате Украины лидирует "Днепр-1", набравший 25 очков. На втором месте – "Шахтер" (20). Далее расположились "Заря" (19) и "Александрия" (17). В свою очередь, "Динамо" с 13 пунктами идет только 8-м.
  • Матчи 12-го тура УПЛ состоятся 8 – 10 ноября.
  • В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
  • Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".
  • Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В этой связи участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ/УПЛ-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР/8 ТУР/9 ТУР/10 ТУР/11 ТУР
Пятница, 4 ноября
13:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Львов ЛЬВОВ
Суббота, 5 ноября
13:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ колос КОЛОС
13:00 ЗАРЯ звезда _:_ МЕТАЛЛИСТ
15:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
15:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ Вереск ВЕРЕС
Воскресенье, 6 ноября
13:00 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ проходы МИНАЙ
15:00 РУХ движение _:_ КРИВБАСС
17:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Динамо ДИНАМО

Таблица УПЛ после 10 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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