УПЛ онлайн: результаты матчей 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

Смотрите результаты всех поединков украинской Премьер-лиги и турнирную таблицу.
С 4 по 6 ноября состоятся матчи одиннадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.
Откроется тур в пятницу поединком между полтавской "Ворсклой" и "Львовом".
В субботу донецкий "Шахтер" в домашнем матче встретится с "Ингульцем". Накануне "горняки" разгромным поражением от "РБ Лейпцига" вылетели из Лиги чемпионов.
В воскресенье "Днепр-1", который в заключительном туре Лиги конференций проиграл нидерландскому АЗ, будет принимать "Минай". В этот же день киевское "Динамо", потерпевшее очередное поражение в Лиге Европы, сыграет против одесского "Черноморца".
Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.
- После десяти туров в Чемпионате Украины лидирует "Днепр-1", набравший 25 очков. На втором месте – "Шахтер" (20). Далее расположились "Заря" (19) и "Александрия" (17). В свою очередь, "Динамо" с 13 пунктами идет только 8-м.
- Матчи 12-го тура УПЛ состоятся 8 – 10 ноября.
- В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
- Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".
- Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В этой связи участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ/УПЛ-2022/23
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|Пятница, 4 ноября
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ЛЬВОВ
|Суббота, 5 ноября
|13:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|КОЛОС
|13:00
|ЗАРЯ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ
|15:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|15:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ВЕРЕС
|Воскресенье, 6 ноября
|13:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|МИНАЙ
|15:00
|РУХ
|_:_
|КРИВБАСС
|17:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ДИНАМО
Таблица УПЛ после 10 тура
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