Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

УПЛ онлайн: результаты матчей 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
176
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
УПЛ онлайн: результаты матчей 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

Фото: СК Днепр-1

В отечественном футбольном первенстве лидирует "Днепр-1".

С 8-го по 10 ноября состоятся матчи двенадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Поединки необычно будут сыграны посреди недели. Откроется тур во вторник, а завершится в четверг.

Донецкий "Шахтер", который в понедельник узнал своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы, в национальном первенстве встретится с "Вересом".

"Днепр-1", также получивший оппонента в 1/16 финала Лиги конференций, на внутренней арене сойдется с "Колосом".

Киевское "Динамо", не сумевшее пробиться в евровесну, в матче-закрытии тура УПЛ будет принимать "Александрию".

Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

  • После одиннадцати туров в Чемпионате Украины лидирует "Днепр-1", набравший 28 очков. На втором месте – "Шахтер" (23). Далее расположились "Заря" (22) и "Александрия" (20). В свою очередь, "Динамо" с 16 пунктами идет только 6-м.
  • Матчи 13-го тура УПЛ состоятся 13 – 14 ноября.
  • В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
  • Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".
  • Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
Вторник, 8 ноября
13:00 ИНГУЛЕЦ Ингулец _:_ звезда ЗАРЯ
13:00 МЕТАЛЛИСТ _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925
Среда, 9 ноября
13:00 КОЛОС колос _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
13:00 КРИВБАСС _:_ Ворскла ВОРСКЛА
15:00 ВЕРЕС Вереск _:_ Шахтер ШАХТЕР
Четверг, 10 ноября
13:00 МИНАЙ проходы _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
13:00 ЛЬВОВ Львов _:_ движение РУХ
15:00 ДИНАМО Динамо _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ

Таблица УПЛ после 11 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Гол плюс ассист Цыганкова: "Динамо" благодаря двум пенальти разгромило худшую команду УПЛ

"Днепр-1" за минуту совершил яркий камбэк и укрепил лидерство в УПЛ

Дубль Сикана позволил "Шахтеру" разгромить "Ингулец" и вернуться на второе место в УПЛ

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
176
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация