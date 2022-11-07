УПЛ онлайн: результаты матчей 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

В отечественном футбольном первенстве лидирует "Днепр-1".
С 8-го по 10 ноября состоятся матчи двенадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.
Поединки необычно будут сыграны посреди недели. Откроется тур во вторник, а завершится в четверг.
Донецкий "Шахтер", который в понедельник узнал своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы, в национальном первенстве встретится с "Вересом".
"Днепр-1", также получивший оппонента в 1/16 финала Лиги конференций, на внутренней арене сойдется с "Колосом".
Киевское "Динамо", не сумевшее пробиться в евровесну, в матче-закрытии тура УПЛ будет принимать "Александрию".
Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.
- После одиннадцати туров в Чемпионате Украины лидирует "Днепр-1", набравший 28 очков. На втором месте – "Шахтер" (23). Далее расположились "Заря" (22) и "Александрия" (20). В свою очередь, "Динамо" с 16 пунктами идет только 6-м.
- Матчи 13-го тура УПЛ состоятся 13 – 14 ноября.
- В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
- Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".
- Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|Вторник, 8 ноября
|13:00
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|ЗАРЯ
|13:00
|МЕТАЛЛИСТ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|Среда, 9 ноября
|13:00
|КОЛОС
|_:_
|ДНЕПР-1
|13:00
|КРИВБАСС
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ШАХТЕР
|Четверг, 10 ноября
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|13:00
|ЛЬВОВ
|_:_
|РУХ
|15:00
|ДИНАМО
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
Таблица УПЛ после 11 тура
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