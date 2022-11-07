УПЛ онлайн: результаты матчей 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

С 8-го по 10 ноября состоятся матчи двенадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Поединки необычно будут сыграны посреди недели. Откроется тур во вторник, а завершится в четверг.

Донецкий "Шахтер", который в понедельник узнал своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы, в национальном первенстве встретится с "Вересом".

"Днепр-1", также получивший оппонента в 1/16 финала Лиги конференций, на внутренней арене сойдется с "Колосом".

Киевское "Динамо", не сумевшее пробиться в евровесну, в матче-закрытии тура УПЛ будет принимать "Александрию".

Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

После одиннадцати туров в Чемпионате Украины лидирует "Днепр-1", набравший 28 очков. На втором месте – "Шахтер" (23). Далее расположились "Заря" (22) и "Александрия" (20). В свою очередь, "Динамо" с 16 пунктами идет только 6-м.

Матчи 13-го тура УПЛ состоятся 13 – 14 ноября.

В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Таблица УПЛ после 11 тура

Фото: flashscore.ua

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