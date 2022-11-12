УПЛ онлайн: результаты матчей 13-го тура Чемпионата Украины по футболу

Отечественное футбольное первенство не будет брать паузу на время проведения чемпионата мира.

13 – 14 ноября состоятся матчи тринадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он в воскресенье, поскольку посреди недели команды играли поединки 12-го тура. Лидер чемпионата "Днепр-1" сойдется с полтавской "Ворсклой".

Ближайший преследователь днепрян — донецкий "Шахтер" сразится с "Зарей", которая также идет в топ-3. Именно эта встреча станет центральной в этом туре.

Киевское "Динамо", которое продолжает подниматься в таблице после провального старта сезона, встретится с "Колосом".

Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

После двенадцати туров в Чемпионате Украины лидирует "Днепр-1", набравший 31 очко. На втором месте – "Шахтер" (26). Далее расположились "Заря" (22) и "Александрия" (20). В свою очередь, "Динамо" с 19 пунктами идет только 5-м.

Матчи 14-го тура УПЛ состоятся 18 – 21 ноября.

В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 28 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Таблица УПЛ после 12 тура

Фото: flashscore.ua

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