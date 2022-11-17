УПЛ онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

Отечественное футбольное первенство продолжается, пока мировой клубный футбол взял паузу на время проведения ЧМ-2022.
18 – 21 ноября состоятся матчи четырнадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.
Откроется он в пятницу противостоянием луганской "Зари" и "Александрии".
В субботу в центральном поединке тура сойдутся лидеры чемпионата – "Днепр-1" и донецкий "Шахтер".
Завершится тур в понедельник матчем между ровенским "Вересом" и киевским "Динамо", которое посреди недели в перенесенном поединке 1-го тура УПЛ обыграло "Ингулец".
Добавим, что встреча "Рух" — "Черноморец" была перенесена. Вероятно, потому, что 6 игроков львовского клуба вызваны в лагерь юношеской сборной Украины (U-19) на сбор, который состоится с 13 по 25 ноября.
Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.
- После тринадцати туров в Чемпионате Украины лидирует "Днепр-1", набравший 32 балла. На втором месте – "Шахтер" (27). Далее расположились "Заря" (23) "Динамо" (23) и "Александрия" (23).
- Матчи 15-го тура УПЛ состоятся 23 – 28 ноября. Ими завершится первая часть чемпионата, а команды отправятся на зимнюю паузу.
- В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
- Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|Пятница, 18 ноября
|13:00
|ЗАРЯ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|Суббота, 19 ноября
|13:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|ШАХТЕР
|14:00
|КОЛОС
|_:_
|ВОРСКЛА
|Воскресенье, 20 ноября
|12:00
|МИНАЙ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ
|14:00
|КРИВБАСС
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|Понедельник, 21 ноября
|12:00
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|ЛЬВОВ
|14:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ДИНАМО
|Перенесен
|РУХ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
Таблица УПЛ после 13 тура
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