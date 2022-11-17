УПЛ онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

Отечественное футбольное первенство продолжается, пока мировой клубный футбол взял паузу на время проведения ЧМ-2022.

18 – 21 ноября состоятся матчи четырнадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он в пятницу противостоянием луганской "Зари" и "Александрии".

В субботу в центральном поединке тура сойдутся лидеры чемпионата – "Днепр-1" и донецкий "Шахтер".

Завершится тур в понедельник матчем между ровенским "Вересом" и киевским "Динамо", которое посреди недели в перенесенном поединке 1-го тура УПЛ обыграло "Ингулец".

Добавим, что встреча "Рух" — "Черноморец" была перенесена. Вероятно, потому, что 6 игроков львовского клуба вызваны в лагерь юношеской сборной Украины (U-19) на сбор, который состоится с 13 по 25 ноября.

Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

После тринадцати туров в Чемпионате Украины лидирует "Днепр-1", набравший 32 балла. На втором месте – "Шахтер" (27). Далее расположились "Заря" (23) "Динамо" (23) и "Александрия" (23).

Матчи 15-го тура УПЛ состоятся 23 – 28 ноября. Ими завершится первая часть чемпионата, а команды отправятся на зимнюю паузу.

В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Таблица УПЛ после 13 тура

Фото: flashscore.ua

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