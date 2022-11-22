УПЛ онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

После этих поединков отечественное футбольное первенство отправится на зимнюю паузу.

23 – 28 ноября состоятся матчи пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он в среду центральным поединком между донецким "Шахтером" и полтавской "Ворсклой".

В прошлом туре "горняки" уступили главному конкуренту в борьбе за чемпионство – "Днепру-1", поэтому теперь будут пытаться реабилитироваться перед собственными болельщиками.

В субботу, 26 ноября, киевское "Динамо" примет харьковский "Металлист 1925".

Завершится тур в понедельник, 28 ноября, противостоянием "Кривбасса" и "Днепра-1", который уже гарантировал себе неофициальное зимнее чемпионство.

Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

После четырнадцати туров в Чемпионате Украины лидирует "Днепр-1", набравший 35 баллов. На втором месте – "Шахтер" (27). Далее расположились "Заря" (26) "Динамо" (26) и "Александрия" (23).

Матчами 15-го тура завершится первая часть УПЛ, а команды отправятся на зимнюю паузу.

В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Таблица УПЛ после 14 тура

Фото: flashscore.ua

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