УПЛ онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

После этих поединков отечественное футбольное первенство отправится на зимнюю паузу.
23 – 28 ноября состоятся матчи пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.
Откроется он в среду центральным поединком между донецким "Шахтером" и полтавской "Ворсклой".
В прошлом туре "горняки" уступили главному конкуренту в борьбе за чемпионство – "Днепру-1", поэтому теперь будут пытаться реабилитироваться перед собственными болельщиками.
В субботу, 26 ноября, киевское "Динамо" примет харьковский "Металлист 1925".
Завершится тур в понедельник, 28 ноября, противостоянием "Кривбасса" и "Днепра-1", который уже гарантировал себе неофициальное зимнее чемпионство.
Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.
- После четырнадцати туров в Чемпионате Украины лидирует "Днепр-1", набравший 35 баллов. На втором месте – "Шахтер" (27). Далее расположились "Заря" (26) "Динамо" (26) и "Александрия" (23).
- Матчами 15-го тура завершится первая часть УПЛ, а команды отправятся на зимнюю паузу.
- В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
- Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
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|Среда, 23 ноября
|14:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ВОРСКЛА
|Пятница, 25 ноября
|13:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ
|Суббота, 26 ноября
|13:00
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|ВЕРЕС
|14:00
|ДИНАМО
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|Воскресенье, 27 ноября
|13:00
|ЛЬВОВ
|_:_
|КОЛОС
|14:00
|ЗАРЯ
|_:_
|МИНАЙ
|Понедельник, 28 ноября
|13:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|РУХ
|14:00
|КРИВБАСС
|_:_
|ДНЕПР-1
Таблица УПЛ после 14 тура
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