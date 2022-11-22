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УПЛ онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Время на прочтение
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УПЛ онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

Фото: ФК Шахтер

После этих поединков отечественное футбольное первенство отправится на зимнюю паузу.

23 – 28 ноября состоятся матчи пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он в среду центральным поединком между донецким "Шахтером" и полтавской "Ворсклой".

В прошлом туре "горняки" уступили главному конкуренту в борьбе за чемпионство – "Днепру-1", поэтому теперь будут пытаться реабилитироваться перед собственными болельщиками.

В субботу, 26 ноября, киевское "Динамо" примет харьковский "Металлист 1925".

Завершится тур в понедельник, 28 ноября, противостоянием "Кривбасса" и "Днепра-1", который уже гарантировал себе неофициальное зимнее чемпионство.

Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

  • После четырнадцати туров в Чемпионате Украины лидирует "Днепр-1", набравший 35 баллов. На втором месте – "Шахтер" (27). Далее расположились "Заря" (26) "Динамо" (26) и "Александрия" (23).
  • Матчами 15-го тура завершится первая часть УПЛ, а команды отправятся на зимнюю паузу.
  • В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
  • Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 Тур
Среда, 23 ноября
14:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Ворскла ВОРСКЛА
Пятница, 25 ноября
13:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ МЕТАЛЛИСТ
Суббота, 26 ноября
13:00 ИНГУЛЕЦ Ингулец _:_ Вереск ВЕРЕС
14:00 ДИНАМО Динамо _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925
Воскресенье, 27 ноября
13:00 ЛЬВОВ Львов _:_ колос КОЛОС
14:00 ЗАРЯ звезда _:_ проходы МИНАЙ
Понедельник, 28 ноября
13:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ движение РУХ
14:00 КРИВБАСС _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1

Таблица УПЛ после 14 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
245
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