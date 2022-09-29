УПЛ онлайн: результаты матчей 5-го тура Чемпионата Украины по футболу

30 сентября – 2 октября состоятся игры пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.
С 30 сентября по 2 октября будут сыграны матчи 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).
В новом туре донецкий "Шахтер" встретится на выезде с харьковским "Металлистом" в субботу, 1 октября. Именно этот матч станет центральным матчем тура.
Киевское "Динамо" после не слишком удачного начала сезона будет встречаться с закарпатским "Минаем" на следующий день.
Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.
- После четырех сыгранных туров в Чемпионате Украины лидируют "Колос" и "Шахтер", набравшие по 10 очков. Следом идут "Днепр-1" (9 баллов, игра в запасе), "Заря" (9) и "Верес" (9).
- Матчи 6-го тура УПЛ пройдут 7-10 октября.
- В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
- Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".
- Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В этой связи участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ/УПЛ-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР /5 ТУР
|Пятница, 30 сентября
|13:00
|ВЕРЕС
|_:_
|РУХ
|17:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|КОЛОС
|Суббота, 1 октября
|13:00
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:00
|ЛЬВОВ
|_:_
|ДНЕПР-1
|17:00
|МЕТАЛЛИСТ
|_:_
|ШАХТЕР
|Воскресенье, 2 октября
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ДИНАМО
|15:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|17:00
|ЗАРЯ
|_:_
|КРИВБАСС
Таблица УПЛ после 4 тура
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