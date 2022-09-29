УПЛ онлайн: результаты матчей 5-го тура Чемпионата Украины по футболу

С 30 сентября по 2 октября будут сыграны матчи 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

В новом туре донецкий "Шахтер" встретится на выезде с харьковским "Металлистом" в субботу, 1 октября. Именно этот матч станет центральным матчем тура.

Киевское "Динамо" после не слишком удачного начала сезона будет встречаться с закарпатским "Минаем" на следующий день.

Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

После четырех сыгранных туров в Чемпионате Украины лидируют "Колос" и "Шахтер", набравшие по 10 очков. Следом идут "Днепр-1" (9 баллов, игра в запасе), "Заря" (9) и "Верес" (9).

Матчи 6-го тура УПЛ пройдут 7-10 октября.

В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В этой связи участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ/УПЛ-2022/23

1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР /5 ТУР Пятница, 30 сентября 13:00 ВЕРЕС _:_ РУХ 17:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 _:_ КОЛОС Суббота, 1 октября 13:00 ИНГУЛЕЦ _:_ ВОРСКЛА 15:00 ЛЬВОВ _:_ ДНЕПР-1 17:00 МЕТАЛЛИСТ _:_ ШАХТЕР Воскресенье, 2 октября 13:00 МИНАЙ _:_ ДИНАМО 15:00 ЧЕРНОМОРЕЦ _:_ АЛЕКСАНДРИЯ 17:00 ЗАРЯ _:_ КРИВБАСС

Таблица УПЛ после 4 тура

Фото: flashscore.ua

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