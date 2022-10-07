УПЛ онлайн: результаты матчей 6-го тура Чемпионата Украины по футболу

7 – 10 октября состоятся игры шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.
С 7 по 10 октября будут сыграны матчи 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).
Луганская "Заря" встретится на выезде с "Днепром-1", который накануне расписал боевую ничью в Лиге конференций с лихтенштейнским "Вадуцем" (2:2). Поединок между луганским и днепровским клубом станет центральным матчем тура.
Матч "Шахтер" — "Львов" перенесли из-за очень напряженного графика "горняков" в Лиге чемпионов. Новая дата пока неизвестна.
Тем временем киевское "Динамо" после очередной неудачи в Лиге Европы померяется силами с другим львовским клубом — "Рухом".
Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.
- После пяти сыгранных туров в Чемпионате Украины лидирует "Шахтер", набравший 13 очков. "Горняков" преследует "Днепр-1" (12 баллов, игра в запасе). Далее следуют "Заря" (10), "Колос" (10), "Александрия" (10) и "Верес" (10).
- Матчи 6-го тура УПЛ пройдут 7-10 октября.
- В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
- Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".
- Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В этой связи участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ/УПЛ-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР
|Пятница, 7 октября
|15:00
|ВЕРЕС
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ
|17:00
|КОЛОС
|_:_
|ИНГУЛЕТЬ
|Суббота, 8 октября
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|-
|ЛЬВОВ
|перенесено
|ШАХТЕР
|Воскресенье, 9 октября
|13:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|ЗАРЯ
|15:00
|КРИВБАСС
|_:_
|МИНАЙ
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|РУХ
|Понедельник, 10 октября
|15:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
Таблица УПЛ после 5 тура
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