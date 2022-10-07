УПЛ онлайн: результаты матчей 6-го тура Чемпионата Украины по футболу

7 – 10 октября состоятся игры шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

С 7 по 10 октября будут сыграны матчи 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Луганская "Заря" встретится на выезде с "Днепром-1", который накануне расписал боевую ничью в Лиге конференций с лихтенштейнским "Вадуцем" (2:2). Поединок между луганским и днепровским клубом станет центральным матчем тура.

Матч "Шахтер" — "Львов" перенесли из-за очень напряженного графика "горняков" в Лиге чемпионов. Новая дата пока неизвестна.

Тем временем киевское "Динамо" после очередной неудачи в Лиге Европы померяется силами с другим львовским клубом — "Рухом".

Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

После пяти сыгранных туров в Чемпионате Украины лидирует "Шахтер", набравший 13 очков. "Горняков" преследует "Днепр-1" (12 баллов, игра в запасе). Далее следуют "Заря" (10), "Колос" (10), "Александрия" (10) и "Верес" (10).

Матчи 6-го тура УПЛ пройдут 7-10 октября.

В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В этой связи участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ/УПЛ-2022/23

1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР Пятница, 7 октября 15:00 ВЕРЕС _:_ МЕТАЛЛИСТ 17:00 КОЛОС _:_ ИНГУЛЕТЬ Суббота, 8 октября 13:00 ВОРСКЛА _:_ ЧЕРНОМОРЕЦ - ЛЬВОВ перенесено ШАХТЕР Воскресенье, 9 октября 13:00 ДНЕПР-1 _:_ ЗАРЯ 15:00 КРИВБАСС _:_ МИНАЙ 17:00 ДИНАМО _:_ РУХ Понедельник, 10 октября 15:00 АЛЕКСАНДРИЯ _:_ МЕТАЛЛИСТ 1925

Таблица УПЛ после 5 тура

Фото: flashscore.ua

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