УПЛ онлайн: результаты матчей 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

14 – 16 октября состоятся игры седьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

С 14 по 16 октября будут сыграны матчи 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

В центральном матче тура встретятся "Шахтер" и Динамо". Матч состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе "Арена Львов".

Накануне "Шахтер" на последних секундах потерял победу над "Реалом" в Лиге чемпионов, а "бело-синие" потерпели очередное поражение в Лиге Европы.

"Днепр-1", победивший "Вадуц" в Лиге конференций, в национальном чемпионате встретится со львовским "Движением".

Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.

После шести сыгранных туров в Чемпионате Украины лидирует "Днепр-1", набравший 15 очков. Вторую строчку с 13 баллами занимает "Шахтер". На третьем месте – "Колос" (11).

Матчи 8-го тура УПЛ пройдут 18-20 октября.

В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В этой связи участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Таблица УПЛ после 6 тура

Фото: flashscore.ua

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