УПЛ онлайн: результаты матчей 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

14 – 16 октября состоятся игры седьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.
С 14 по 16 октября будут сыграны матчи 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).
В центральном матче тура встретятся "Шахтер" и Динамо". Матч состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе "Арена Львов".
Накануне "Шахтер" на последних секундах потерял победу над "Реалом" в Лиге чемпионов, а "бело-синие" потерпели очередное поражение в Лиге Европы.
"Днепр-1", победивший "Вадуц" в Лиге конференций, в национальном чемпионате встретится со львовским "Движением".
Все поединки в условиях военного времени проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут отправляться в бомбоубежище. Укрытия должны быть расположены не дальше 500 м от арены.
- После шести сыгранных туров в Чемпионате Украины лидирует "Днепр-1", набравший 15 очков. Вторую строчку с 13 баллами занимает "Шахтер". На третьем месте – "Колос" (11).
- Матчи 8-го тура УПЛ пройдут 18-20 октября.
- В сезоне-2022/23 участвуют 16 команд. Они будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
- Новичками УПЛ-2022/23 стали криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист".
- Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих городах. В этой связи участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ/УПЛ-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР
|Пятница, 14 октября
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ВЕРЕС
|Суббота, 15 октября
|13:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ЛЬВОВ
|13:00
|МЕТАЛЛИСТ
|_:_
|ВОРСКЛА
|-
|ЗАРЯ
|перенесено
|КОЛОС
|Воскресенье, 16 октября
|15:00
|РУХ
|_:_
|ДНЕПР-1
|17:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ДИНАМО
Таблица УПЛ после 6 тура
Читайте также:
Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа
Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа
Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа