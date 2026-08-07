УПЛ перенесла матч "Черноморец" — "Колос" из-за удара россиян по стадиону в Одессе

Стадион "Черноморец" / © ФК Заря

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Матч второго тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27 между одесским "Черноморцем" и ковалевским "Колосом" был перенесен на неопределенную дату из-за удара российских оккупантов по стадиону "Черноморец" в Одессе.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

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Встреча была запланирована на субботу, 8 августа, начало — в 13:00. Однако за день до игры, 7 августа, россияне совершили атаку на Одессу, в результате которой был поврежден стадион "Черноморца" и офисные помещения одесского клуба.

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"Сегодня одесский стадион "Черноморец" получил повреждения из-за вражеского прилета. В субботу, 8 августа, на нем должен был состояться матч 2-го тура чемпионата УПЛ "Черноморец" — "Колос".

Дирекция УПЛ по результатам рассмотрения этого вопроса в соответствии с п. 16 ст. 9 Регламента проведения соревнований УПЛ сезона 2026/27 постановила перенести матч 2-го тура "Черноморец" — "Колос" на более поздний срок в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Дата проведения и время начала матча будут определены дополнительно Дирекцией УПЛ", — говорится в заявлении УПЛ.

В стартовом туре УПЛ "моряки" проиграли житомирскому "Полесбю" (1:2), а ковалевцы потерпели поражение от луганской "Зари" (0:2).

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