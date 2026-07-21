УПЛ перенесла стартовый матч "Динамо" в сезоне-2026/27: новая дата поединка

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

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Украинская Премьер-лига (УПЛ) перенесла матч первого тура нового сезона между "Динамо" и "Левым Берегом".

Об этом сообщил официальный сайт "бело-синих".

Поединок должен был состояться 2 августа, но из-за участия "Динамо" в квалификации еврокубков его перенесли на 2 декабря.

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Отметим, что "Динамо" начало сезон-2026/27 матчами первого раунда квалификации Лиги Европы с румынской "Университетей" из Клужа-Напоки. Оба поединка завершились вничью (0:0), но в серии пенальти подопечные Игоря Костюка завоевали путевку во второй этап отбора Лиги Европы, где сразятся с греческим ПАОКом.

Матчи "Динамо" против ПАОКа состоятся 23 и 30 июля. Первую игру команды проведут в польском Люблине, а ответный поединок — в Греции.

Победитель этой пары в 3-м этапе квалификации Лиги Европы сыграет с триумфатором противостояния "Хаммарбю" (Швеция) — "Андерлехт" (Бельгия), а проигравший в 3-м этапе отбора Лиги конференций сразятся с побежденным в паре "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА София (Болгария).

Матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы и Лиги конференций состоятся 6 и 13 августа.

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Ранее сообщалось, что "Динамо" объявило о подписании футболиста сборной Украины.

Также мы рассказывали, что в УПЛ утвердили новый лимит на легионеров.

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