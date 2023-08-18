УПЛ: "Полесье" в меньшинстве обыграло ЛНЗ, "Заря" и "Александрия" не определили сильнейшего

В пятницу, 18 августа, начался 4-й тур украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24. Житомирское "Полесье" на выезде победило черкасский ЛНЗ ( 1:2 ), а луганская "Заря" расписала ничью "Александрией" ( 0:0 ).

"Полесье" открыло счет в Черкассах на 51-й минуте усилиями Ариэльсона. А уже через две минуты житомирский клуб остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Владислав Шаповал.

Несмотря на игру вдесятером, гости смогли удвоить свое преимущество – на 83-й минуте отличился Богдан Кушниренко.

За две минуты до конца основного времени встречи ЛНЗ удалось сократить отставание в счете – забил Сергей Шестаков, однако спастись от поражения хозяева уже не сумели.

После этой победы "Полесье" (6 очков) поднялось на восьмое место в турнирной таблице УПЛ. В активе ЛНЗ три балла и 11-я позиция.

В следующем туре чемпионата Украины "Полесье" встретится с "Александрией", а ЛНЗ сыграет против "Металлиста 1925". Оба матча состоятся 26 августа.

В другом поединке игрового дня "Заря" и "Александрия" голов не забивали. Добавим, что в конце встречи главный тренер луганцев Ненад Лалатович был удален за пределами поля.

После этого матча "Заря" (4 очка) находится на 10-й позиции. "Александрия" (7 баллов) занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ.

В следующем туре чемпионата Украины "Заря" 27 августа будет играть с "Минаем", а "Александрия" днем ранее будет принимать "Полесье".

Напомним, в четверг, 24 августа, "Заря" проведет первый матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы против пражской "Славии".

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