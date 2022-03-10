УПЛ призвала европейские чемпионаты прекратить трансляцию матчей в России

Ранее сотрудничать со страной-агрессором отказались АПЛ и французская Лига 1.

Украинская Премьер-лига (УПЛ) обратилась ко всем участникам Ассоциации европейских лиг с призывом прекратить трансляцию матчей своих чемпионатов на территории Российской Федерации.

С такой просьбой представители УПЛ выступили во время внеплановой встречи Ассоциации европейских лиг, состоявшейся 10 марта в режиме видео-конференции.

Также УПЛ призвала оказать государству гуманитарную помощь.

Все участники встречи, а это - около 25 лиг, выразили максимальную поддержку и рассмотрели пути помощи украинскому народу, который сейчас противостоит российским оккупантам.

Ранее стало известно, что контракты на трансляцию матчей в России разорвали английская Премьер-лига (АПЛ) и французская Лига 1.

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