УПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Украины по футболу

28 – 30 июля состоятся матчи стартового тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Новый чемпионат откроется в пятницу поединком киевской "Оболони", вернувшейся в высший дивизион после 11 лет отсутствия, против "Колоса" из Ковалевки.

В тот же день житомирское "Полесье", с которым подписал контракт чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик, дебютирует в Премьер-лиге матчем против ровенского "Вереса".

В субботу действующий чемпион Украины, донецкий "Шахтер", сыграет с "Металлистом 1925". А бронзовый призер прошлого сезона, луганская "Заря", померяется силами с "Рухом".

Еще три матча первого тура запланированы на воскресенье. Черкасский ЛНЗ в своем историческом поединке в УПЛ встретится с одесским "Черноморцем". Киевское "Динамо" начнет сезон домашней игрой с "Минаем", а "Александрия" будет принимать "Кривбасс".

Матч "Ворскла" – "Днепр-1" перенесен на неопределенный срок из-за участия обоих клубов в еврокубках. Днепряне посоревнуются с греческим "Панатинаикосом" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, а полтавчане сразятся с грузинской "Дилой" на аналогичной стадии отбора Лиги конференций.

Матчи 2-го тура УПЛ пройдут 5 августа (базовая дата).

В сезоне Премьер-лиги-2023/24 примут участие 16 клубов, которые будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24

1 ТУР Пятница, 28 июля 17:00 ОБОЛОНЬ _:_ КОЛОС 19:00 ВЕРЕС _:_ ПОЛЕСЬЕ Суббота, 29 июля 15:00 РУХ _:_ ЗАРЯ 17:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 _:_ ШАХТЕР Воскресенье, 30 июля 15:00 ЛНЗ _:_ ЧЕРНОМОРЕЦ 17:00 ДИНАМО _:_ МИНАЙ 19:00 АЛЕКСАНДРИЯ _:_ КРИВБАСС Перенесен ВОРСКЛА _:_ ДНЕПР-1

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