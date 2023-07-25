УПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Украины по футболу

Новый розыгрыш элитного дивизиона отечественного первенства стартует 28 июля.
28 – 30 июля состоятся матчи стартового тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
Новый чемпионат откроется в пятницу поединком киевской "Оболони", вернувшейся в высший дивизион после 11 лет отсутствия, против "Колоса" из Ковалевки.
В тот же день житомирское "Полесье", с которым подписал контракт чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик, дебютирует в Премьер-лиге матчем против ровенского "Вереса".
В субботу действующий чемпион Украины, донецкий "Шахтер", сыграет с "Металлистом 1925". А бронзовый призер прошлого сезона, луганская "Заря", померяется силами с "Рухом".
Еще три матча первого тура запланированы на воскресенье. Черкасский ЛНЗ в своем историческом поединке в УПЛ встретится с одесским "Черноморцем". Киевское "Динамо" начнет сезон домашней игрой с "Минаем", а "Александрия" будет принимать "Кривбасс".
Матч "Ворскла" – "Днепр-1" перенесен на неопределенный срок из-за участия обоих клубов в еврокубках. Днепряне посоревнуются с греческим "Панатинаикосом" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, а полтавчане сразятся с грузинской "Дилой" на аналогичной стадии отбора Лиги конференций.
- Матчи 2-го тура УПЛ пройдут 5 августа (базовая дата).
- В сезоне Премьер-лиги-2023/24 примут участие 16 клубов, которые будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР
|Пятница, 28 июля
|17:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|КОЛОС
|19:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|Суббота, 29 июля
|15:00
|РУХ
|_:_
|ЗАРЯ
|17:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ШАХТЕР
|Воскресенье, 30 июля
|15:00
|ЛНЗ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|МИНАЙ
|19:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|КРИВБАСС
|Перенесен
|ВОРСКЛА
|_:_
|ДНЕПР-1
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