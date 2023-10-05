УПЛ: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Центральный поединок между "Зарей" и "Шахтером" перенесен на неопределенный срок.

6 – 8 октября состоятся матчи 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в пятницу поединком между "Полесьем" и "Динамо".

В субботу "Днепр-1" будет принимать "Верес", ЛНЗ встретится с "Александрией", а "Колос" сыграет с "Ворсклой".

В воскресенье "Оболонь" сойдется с "Металлистом 1925", "Рух" померяется силами с "Минаем", а "Кривбасс" будет противостоять "Черноморцу".

Центральный поединок тура между "Зарей" и "Шахтером" перенесен по просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва в связи с грядущими матчами главной национальной команды с Северной Македонией (14 октября) и Мальтой (17 октября).

После 9-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (18 очков). Далее расположились "Кривбасс" (17), "Черноморец" (16) и "Полесье" (16). "Динамо" (15 баллов) занимает пятое место, но имеет три игры в запасе.

Матчи 11-го тура УПЛ состоятся после международной паузы, 20 – 22 октября.

В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, которые соревнуются в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

Таблица УПЛ после 9-го тура

Таблица УПЛ после 9-го тура / Фото: flashscore.ua

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