УПЛ: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Центральный поединок между "Зарей" и "Шахтером" перенесен на неопределенный срок.
6 – 8 октября состоятся матчи 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
Программа тура откроется в пятницу поединком между "Полесьем" и "Динамо".
В субботу "Днепр-1" будет принимать "Верес", ЛНЗ встретится с "Александрией", а "Колос" сыграет с "Ворсклой".
В воскресенье "Оболонь" сойдется с "Металлистом 1925", "Рух" померяется силами с "Минаем", а "Кривбасс" будет противостоять "Черноморцу".
Центральный поединок тура между "Зарей" и "Шахтером" перенесен по просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва в связи с грядущими матчами главной национальной команды с Северной Македонией (14 октября) и Мальтой (17 октября).
- После 9-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (18 очков). Далее расположились "Кривбасс" (17), "Черноморец" (16) и "Полесье" (16). "Динамо" (15 баллов) занимает пятое место, но имеет три игры в запасе.
- Матчи 11-го тура УПЛ состоятся после международной паузы, 20 – 22 октября.
- В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, которые соревнуются в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Пятница, 6 октября
|15:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|ДИНАМО
|Суббота, 7 октября
|13:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|ВЕРЕС
|15:00
|ЛНЗ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|17:00
|КОЛОС
|_:_
|ВОРСКЛА
|Воскресенье, 8 октября
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|15:00
|РУХ
|_:_
|МИНАЙ
|17:00
|КРИВБАСС
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|Перенесен
|ЗАРЯ
|_:_
|ШАХТЕР
Таблица УПЛ после 9-го тура
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