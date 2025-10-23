- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 1 мин
УПЛ: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков десятого тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 24 по 26 октября состоятся матчи 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 24 октября: "Александрия" примет "Эпицентр", а "Верес" посоревнуется с "Зарей".
В субботу, 25 октября, "Металлист 1925" будет противостоять ЛНЗ, "Карпаты" встретятся с "Рухом", а "Полесье" приедет в гости к "Оболони".
В воскресенье, 26 октября, "Колос" сразится с "Полтавой", "Шахтер" сойдется с "Кудровкой", а в центральном поединке тура будут сильнейшего будут определять "Динамо" и "Кривбасс".
На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Кривбасс".
Расписание и результаты матчей 10-го тура УПЛ
Пятница, 24 октября
15:30 "Александрия" – "Эпицентр"
18:00 "Верес" – "Заря"
Суббота, 25 октября
13:00 "Металлист 1925" – ЛНЗ
15:30 "Карпаты" – "Рух"
18:00 "Оболонь" – "Полесье"
Воскресенье, 26 октября
13:00 "Полтава" – "Колос"
15:30 "Шахтер" – "Кудровка"
18:00 "Динамо" – "Кривбасс"
Таблица УПЛ после 9-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
