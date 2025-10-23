УПЛ: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

"Динамо" – "Кривбасс" / © ФК Динамо Киев

С 24 по 26 октября состоятся матчи 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 24 октября: "Александрия" примет "Эпицентр", а "Верес" посоревнуется с "Зарей".

В субботу, 25 октября, "Металлист 1925" будет противостоять ЛНЗ, "Карпаты" встретятся с "Рухом", а "Полесье" приедет в гости к "Оболони".

В воскресенье, 26 октября, "Колос" сразится с "Полтавой", "Шахтер" сойдется с "Кудровкой", а в центральном поединке тура будут сильнейшего будут определять "Динамо" и "Кривбасс".

На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Кривбасс".

Расписание и результаты матчей 10-го тура УПЛ

Пятница, 24 октября

15:30 "Александрия" – "Эпицентр"

18:00 "Верес" – "Заря"

Суббота, 25 октября

13:00 "Металлист 1925" – ЛНЗ

15:30 "Карпаты" – "Рух"

18:00 "Оболонь" – "Полесье"

Воскресенье, 26 октября

13:00 "Полтава" – "Колос"

15:30 "Шахтер" – "Кудровка"

18:00 "Динамо" – "Кривбасс"

Таблица УПЛ после 9-го тура

Таблица УПЛ после 9-го тура / © flashscore.ua

