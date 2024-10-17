Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

УПЛ: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Фанаты львовских "Карпат" / Фото: ФК "Карпаты"

Поединки состоятся с 18 по 21 октября.

18-21 октября будут сыграны матчи десятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Шахтер" сразится с "Колосом".

В субботу "Александрия" примет "Ворсклу", "Динамо" сыграет против "Оболони", а "Полесье" встретится с "Левым Берегом".

В воскресенье ЛНЗ померяется силами с "Ингульцом", "Черноморец" сойдется с "Вересом", а "Кривбасс" будет противостоять "Заре".

Завершится тур в понедельник львовским дерби, в котором будут сильнейшего определять "Рух" и "Карпаты".

Отметим, что матчи одиннадцатого тура УПЛ состоятся 25-27 октября.

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
Пятница, 18 октября
18:00 КОЛОС Колос _:_ Шахтер ШАХТЕР
Суббота, 19 октября
13:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Ворскла ВОРСКЛА
15:30 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Динамо ДИНАМО
18:00 ПОЛЕСЬЕ Полесье _:_ Левый Берег ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
Воскресенье, 20 октября
13:00 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
15:30 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Вереск ВЕРЕС
18:00 ЗАРЯ Заря _:_ Кривбасс КРИВБАСС
Понедельник, 21 октября
18:00 РУХ Движение _:_ Карпаты КАРПАТЫ

Таблица УПЛ после 9-го тура

Таблица УПЛ после 9-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 9-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026

Выигрывал Лигу чемпионов: сборная Англии объявила о назначении нового главного тренера

Звездного футболиста "Реала" и сборной Франции Мбаппе обвинили в изнасиловании – СМИ

Похожие темы:

Следующая публикация