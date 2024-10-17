УПЛ: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Поединки состоятся с 18 по 21 октября.
18-21 октября будут сыграны матчи десятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Шахтер" сразится с "Колосом".
В субботу "Александрия" примет "Ворсклу", "Динамо" сыграет против "Оболони", а "Полесье" встретится с "Левым Берегом".
В воскресенье ЛНЗ померяется силами с "Ингульцом", "Черноморец" сойдется с "Вересом", а "Кривбасс" будет противостоять "Заре".
Завершится тур в понедельник львовским дерби, в котором будут сильнейшего определять "Рух" и "Карпаты".
Отметим, что матчи одиннадцатого тура УПЛ состоятся 25-27 октября.
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|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Пятница, 18 октября
|18:00
|КОЛОС
|_:_
|ШАХТЕР
|Суббота, 19 октября
|13:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:30
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ДИНАМО
|18:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|Воскресенье, 20 октября
|13:00
|ЛНЗ
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|15:30
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ВЕРЕС
|18:00
|ЗАРЯ
|_:_
|КРИВБАСС
|Понедельник, 21 октября
|18:00
|РУХ
|_:_
|КАРПАТЫ
Таблица УПЛ после 9-го тура
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