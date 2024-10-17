УПЛ: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Поединки состоятся с 18 по 21 октября.

18-21 октября будут сыграны матчи десятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Шахтер" сразится с "Колосом".

В субботу "Александрия" примет "Ворсклу", "Динамо" сыграет против "Оболони", а "Полесье" встретится с "Левым Берегом".

В воскресенье ЛНЗ померяется силами с "Ингульцом", "Черноморец" сойдется с "Вересом", а "Кривбасс" будет противостоять "Заре".

Завершится тур в понедельник львовским дерби, в котором будут сильнейшего определять "Рух" и "Карпаты".

Отметим, что матчи одиннадцатого тура УПЛ состоятся 25-27 октября.

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Таблица УПЛ после 9-го тура

Таблица УПЛ после 9-го тура / Фото: flashscore.ua

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