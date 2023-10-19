УПЛ: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

В центральном поединке сойдутся "Динамо" и "Днепр-1".
20 – 22 октября состоятся матчи 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
Программа тура начнется в пятницу: "Оболонь" будет принимать "Зарю", а "Металлист 1925" сыграет с "Кривбассом".
В субботу "Черноморец" примет "Минай", "Шахтер" будет противостоять ЛНЗ, а "Александрия" встретится с "Колосом".
Завершится тур в воскресенье: "Верес" померяется силами с "Рухом", "Ворскла" сойдется с "Полесьем", а в центральном поединке тура победителя будут определять "Динамо" и "Днепр-1".
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Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Днепр-1".
- После 10-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Кривбасс" (20 очков). Далее расположились "Полесье" (19), "Шахтер" (18, игра в запасе), "Рух" (16, матч в запасе) и "Черноморец" (16). "Динамо" (15 баллов) занимает шестое место, но имеет три поединка в запасе.
- Матчи 12-го тура УПЛ состоятся 28 – 29 октября.
- В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, которые соревнуются в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Пятница, 20 октября
|17:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ЗАРЯ
|19:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|КРИВБАСС
|Суббота, 21 октября
|15:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|МИНАЙ
|17:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ЛНЗ
|19:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|КОЛОС
|Воскресенье, 22 октября
|13:00
|ВЕРЕС
|_:_
|РУХ
|15:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|ДНЕПР-1
Таблица УПЛ после 10-го тура
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