УПЛ: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

В центральном поединке сойдутся "Динамо" и "Днепр-1".

20 – 22 октября состоятся матчи 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура начнется в пятницу: "Оболонь" будет принимать "Зарю", а "Металлист 1925" сыграет с "Кривбассом".

В субботу "Черноморец" примет "Минай", "Шахтер" будет противостоять ЛНЗ, а "Александрия" встретится с "Колосом".

Завершится тур в воскресенье: "Верес" померяется силами с "Рухом", "Ворскла" сойдется с "Полесьем", а в центральном поединке тура победителя будут определять "Динамо" и "Днепр-1".

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Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Днепр-1".

После 10-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Кривбасс" (20 очков). Далее расположились "Полесье" (19), "Шахтер" (18, игра в запасе), "Рух" (16, матч в запасе) и "Черноморец" (16). "Динамо" (15 баллов) занимает шестое место, но имеет три поединка в запасе.

Матчи 12-го тура УПЛ состоятся 28 – 29 октября.

В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, которые соревнуются в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

Таблица УПЛ после 10-го тура

Таблица УПЛ после 10-го тура / Фото: flashscore.ua

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