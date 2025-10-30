- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 1 мин
УПЛ: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты поединков одиннадцатого тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 31 октября по 3 ноября состоятся матчи 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 31 октября: "Кудровка" сыграет против "Оболони".
В субботу, 1 ноября, "Кривбасс" примет "Полтаву", "Колос" встретится с "Александрией", а "Эпицентр" сразится с "Вересом".
В воскресенье, 2 ноября, "Заря" померяется силами с "Рухом", а в центральном поединке тура сойдутся "Шахтер" и "Динамо".
На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Динамо".
Завершится тур в понедельник, 3 ноября: ЛНЗ поборется с "Карпатами", а "Полесье" будет принимать "Металлист 1925".
Расписание и результаты матчей 11-го тура УПЛ
Пятница, 31 октября
18:00 "Кудровка" – "Оболонь"
Суббота, 1 ноября
13:00 "Кривбасс" – "Полтава"
15:30 "Колос" – "Александрия"
18:00 "Эпицентр" – "Верес"
Воскресенье, 2 ноября
15:30 "Заря" – "Рух"
18:00 "Шахтер" – "Динамо"
Понедельник, 3 ноября
15:30 ЛНЗ – "Карпаты"
18:00 "Полесье" – "Металлист 1925"
Таблица УПЛ после 10-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что "Динамо" совершило камбэк и выбило "Шахтер" из Кубка Украины.