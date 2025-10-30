УПЛ: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Арда Туран и Александр Шовковский / © ФК Шахтер

С 31 октября по 3 ноября состоятся матчи 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 31 октября: "Кудровка" сыграет против "Оболони".

В субботу, 1 ноября, "Кривбасс" примет "Полтаву", "Колос" встретится с "Александрией", а "Эпицентр" сразится с "Вересом".

В воскресенье, 2 ноября, "Заря" померяется силами с "Рухом", а в центральном поединке тура сойдутся "Шахтер" и "Динамо".

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Динамо".

Завершится тур в понедельник, 3 ноября: ЛНЗ поборется с "Карпатами", а "Полесье" будет принимать "Металлист 1925".

Расписание и результаты матчей 11-го тура УПЛ

Пятница, 31 октября

18:00 "Кудровка" – "Оболонь"

Суббота, 1 ноября

13:00 "Кривбасс" – "Полтава"

15:30 "Колос" – "Александрия"

18:00 "Эпицентр" – "Верес"

Воскресенье, 2 ноября

15:30 "Заря" – "Рух"

18:00 "Шахтер" – "Динамо"

Понедельник, 3 ноября

15:30 ЛНЗ – "Карпаты"

18:00 "Полесье" – "Металлист 1925"

Таблица УПЛ после 10-го тура

Таблица УПЛ после 10-го тура / © flashscore.ua

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что "Динамо" совершило камбэк и выбило "Шахтер" из Кубка Украины.