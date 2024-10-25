УПЛ: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура сойдутся "Динамо" и "Шахтер".
25-27 октября состоятся матчи одиннадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу: "Рух" примет "Черноморец", а "Полесье" встретится с "Колосом".
В субботу "Александрия" сразится с "Ингульцом", "Кривбасс" будет противостоять ЛНЗ, а "Карпаты" будут принимать "Оболонь".
В воскресенье "Заря" приедет в гости к "Левому Берегу", "Верес" померяется силами с "Ворсклой", а в центральном поединке тура будут сильнейшего определять "Динамо" и "Шахтер".
Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер" будет доступна на нашем сайте.
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|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Пятница, 25 октября
|15:30
|РУХ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|18:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|КОЛОС
|Суббота, 26 октября
|13:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|15:30
|КРИВБАСС
|_:_
|ЛНЗ
|18:00
|КАРПАТЫ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|Воскресенье, 27 октября
|13:00
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|_:_
|ЗАРЯ
|15:30
|ВЕРЕС
|_:_
|ВОРСКЛА
|18:00
|ДИНАМО
|_:_
|ШАХТЕР
Таблица УПЛ после 10-го тура
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