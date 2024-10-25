УПЛ: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

25-27 октября состоятся матчи одиннадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу: "Рух" примет "Черноморец", а "Полесье" встретится с "Колосом".

В субботу "Александрия" сразится с "Ингульцом", "Кривбасс" будет противостоять ЛНЗ, а "Карпаты" будут принимать "Оболонь".

В воскресенье "Заря" приедет в гости к "Левому Берегу", "Верес" померяется силами с "Ворсклой", а в центральном поединке тура будут сильнейшего определять "Динамо" и "Шахтер".

Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер" будет доступна на нашем сайте.

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Таблица УПЛ после 10-го тура

Таблица УПЛ после 10-го тура / Фото: flashscore.ua

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