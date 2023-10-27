УПЛ: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

В центральном поединке лидер чемпионата "Кривбасс" будет принимать "Днепр-1".
28 – 29 октября состоятся матчи 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
Программа тура начнется в субботу поединком между лидером чемпионата "Кривбассом" и "Днепром-1".
В тот же день "Динамо" сыграет с "Колосом", "Заря" встретится с "Полесьем", а "Рух" померяется силами с "Александрией".
В воскресенье "Минай" сразится с "Вересом", ЛНЗ будет противостоять "Оболони", а "Ворскла" будет принимать "Металлист 1925".
Матч "Черноморец" – "Шахтер" был перенесен на неопределенный срок из-за участия "горняков" в Лиге чемпионов и поединки обоих клубов в 1/4 финала Кубка Украины, которые состоятся на следующей неделе.
Добавим, что матчи чемпионата Украины по футболу можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Заря" – "Полесье".
- После 11-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Кривбасс" (23 очка). Далее расположились "Полесье" (22), "Шахтер" (21, игра в запасе) и "Днепр-1" (21, матч в запасе).
- Матчи 13-го тура УПЛ состоятся 3 – 6 ноября.
- В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, которые соревнуются в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|Суббота, 28 октября
|13:00
|КРИВБАСС
|_:_
|ДНЕПР-1
|15:00
|КОЛОС
|_:_
|ДИНАМО
|16:00
|ЗАРЯ
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|18:00
|РУХ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|Воскресенье, 29 октября
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ВЕРЕС
|13:00
|ЛНЗ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|15:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|Перенесен
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ШАХТЕР
Таблица УПЛ после 11-го тура
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