УПЛ: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

В центральном поединке лидер чемпионата "Кривбасс" будет принимать "Днепр-1".

28 – 29 октября состоятся матчи 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура начнется в субботу поединком между лидером чемпионата "Кривбассом" и "Днепром-1".

В тот же день "Динамо" сыграет с "Колосом", "Заря" встретится с "Полесьем", а "Рух" померяется силами с "Александрией".

В воскресенье "Минай" сразится с "Вересом", ЛНЗ будет противостоять "Оболони", а "Ворскла" будет принимать "Металлист 1925".

Матч "Черноморец" – "Шахтер" был перенесен на неопределенный срок из-за участия "горняков" в Лиге чемпионов и поединки обоих клубов в 1/4 финала Кубка Украины, которые состоятся на следующей неделе.

Добавим, что матчи чемпионата Украины по футболу можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Заря" – "Полесье".

После 11-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Кривбасс" (23 очка). Далее расположились "Полесье" (22), "Шахтер" (21, игра в запасе) и "Днепр-1" (21, матч в запасе).

Матчи 13-го тура УПЛ состоятся 3 – 6 ноября.

В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, которые соревнуются в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

Таблица УПЛ после 11-го тура

Таблица УПЛ после 12-го тура / Фото: flashscore.ua

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