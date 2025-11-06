УПЛ: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Болельщики "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Реклама

С 7 по 9 ноября состоятся матчи 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 7 ноября: "Эпицентр" сыграет против "Оболони", а "Кудровка" сразится с "Колосом".

В субботу, 8 ноября, "Металлист 1925" встретится с "Зарей", "Верес" сойдется с "Рухом", а "Карпаты" примут "Кривбасс".

Реклама

В воскресенье, 9 ноября, "Александрия" поборется с "Полесьем", "Динамо" будет принимать ЛНЗ, а "Шахтер" попытается обыграть "Полтаву".

На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – ЛНЗ.

Расписание и результаты матчей 12-го тура УПЛ

Пятница, 7 ноября

15:30 "Эпицентр" – "Оболонь"

Реклама

18:00 "Кудровка" – "Колос"

Суббота, 8 ноября

13:00 "Металлист 1925" – "Заря"

15:30 "Верес" – "Рух"

Реклама

18:00 "Карпаты" – "Кривбасс"

Воскресенье, 9 ноября

13:00 "Александрия" – "Полесье"

15:30 "Динамо" – ЛНЗ

Реклама

18:00 "Шахтер" – "Полтава"

Таблица УПЛ после 11-го тура

Таблица УПЛ после 11-го тура / © flashscore.ua

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что Ребров объявил состав сборной Украины по решающие матчи отбора ЧМ-2026.