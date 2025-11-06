- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 1 мин
УПЛ: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 12-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 7 по 9 ноября состоятся матчи 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 7 ноября: "Эпицентр" сыграет против "Оболони", а "Кудровка" сразится с "Колосом".
В субботу, 8 ноября, "Металлист 1925" встретится с "Зарей", "Верес" сойдется с "Рухом", а "Карпаты" примут "Кривбасс".
В воскресенье, 9 ноября, "Александрия" поборется с "Полесьем", "Динамо" будет принимать ЛНЗ, а "Шахтер" попытается обыграть "Полтаву".
На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – ЛНЗ.
Расписание и результаты матчей 12-го тура УПЛ
Пятница, 7 ноября
15:30 "Эпицентр" – "Оболонь"
18:00 "Кудровка" – "Колос"
Суббота, 8 ноября
13:00 "Металлист 1925" – "Заря"
15:30 "Верес" – "Рух"
18:00 "Карпаты" – "Кривбасс"
Воскресенье, 9 ноября
13:00 "Александрия" – "Полесье"
15:30 "Динамо" – ЛНЗ
18:00 "Шахтер" – "Полтава"
Таблица УПЛ после 11-го тура
